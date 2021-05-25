تطوير ﺻﯿﻨﯿﺔ طﻌﺎم ذﻛﯿﺔ تحد من هدر الطعام

المصدر: أﺑﻮظﺒﻲ - البيان

أبرمت ﺷﺮﻛﺔ «ذا ﻛﻮﻧﺴﺒﺖ» لتطوير الحلول المستدامة ﻟﻠﻌﻤﻼء في قطاع السياحة والطيران، مذكرة تفاهم مع اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﯿﺮان، لتطوير ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ تراقب اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﻌﺎم وتحد من هدر الأغذية ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات، من خلال مشروع «ﻧﯿﻮس ﻓﻼي ﺑﻼس» وهو عبارة عن أداة ذكية كصينية طعام لاﺳﺘﺨﺪامها ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة. وتعد أول ﺗﻘﻨﯿﺔ تقديم طعام ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ طﺎﺋﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ تقنيات «إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﯿﺎء» في العالم.

ويتيح المشروع للاتحاد للطيران ﺗﺘﺒّﻊ اﺳﺘﮭﻼك اﻷطﻌﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ رﺣﻼﺗﮭﺎ وﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺣﺼﺺ اﻟﻮجبات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ، كما ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠمعة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗَﻜﺸﻒ ﻋﻦ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ للتعرف ﻋﻠﻰ أﻧﻤﺎط اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﻌﺎم وكمية اﻟﮭﺪر ﻋﺒﺮ هذا اﻟﻨﻈﺎم، واﻠﻤﺴﺎﻋﺪة في ﺗﺤﺴﯿﻦ عملية التخطيط لتقديم اﻟﻮﺟﺒﺎت وكذلك ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ للطائرات.

وسيساعد هذا المشروع في تقديم نموذج مبتكر يمكّن شركات الطيران حول العالم من تقليص كمية الطعام المهدورة والتي تقدر بنحو 3.91 ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﯾﺎً، وسيقوم هذا النموذج بوظيفة ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﯾﺔ ﺣﻮل ﺳﻠﻮك اﻟﺮﻛﺎب أﺛﻨﺎء اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﻌﺎم ﻤﺎ ﺳﯿﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﯿﺮان ﻋﻠﻰ تحديد اﻷطﻌﻤﺔ اﻟﻤﻔﻀّﻠﺔ ﻟﺪى الركاب.

وبموجب مذكرة التفاهم ﺳﺘﻮﻓﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﯿﺮان ﺧﺒﺮاﺗﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ واﻟﺮﺣﻼت ﻟﺪﻋﻢ شركة «ذا ﻛﻮﻧﺴﺒﺖ» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتعمل على ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ اﻷﺟﮭﺰة واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، ضمن منصتي هب71 (Hub71) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

وتعمل شركة «ذا ﻛﻮﻧﺴﺒﺖ» على صناعة صينية الطعام ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ زﺟﺎﺟﺎت «ﺑﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺗﺮﯾﻔﺜﺎﻟﯿﺖ» واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة واﻟﺘﻲ ﯾُﻌﺎد ﺗﺪوﯾﺮھﺎ.

وﻗﺎل ﯾﺎدوﺷﺎن ﻣﺎھﯿﻨﺪران، اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ «ذا ﻛﻮﻧﺴﺒﺖ»: ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ مشروع «ﻧﯿﻮس ﻓﻼي ﺑﻼس» ﻣﺤﻠﯿﺎً ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات، وھﺬه ﺷﮭﺎدة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات معاً ﻧﺤﻮ اﻧﺸﺎء ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

وﻗﺎل ﻓﺮاﻧﻚ ﻣﺎﯾﺮ، اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﯿﺮان: ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ شركة «ذا ﻛﻮﻧﺴﺒﺖ» ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ مشروع «ﻧﯿﻮس ﻓﻼي ﺑﻼس»، ما ﯾﺪﻋﻢ ﺟﮭﻮدﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ھﺪر اﻟﻄﻌﺎم، وﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون بتعاوننا ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻟﺪﻓﻊ مساعي اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم.

يأتي هذا اﻟﺘﻌﺎون إعلان اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﯿﺮان ﻛﺸﺮﯾﻚ طﯿﺮان رﺳﻤﻲ لـ «Hub71»، ﻤﺎ ﯾﻤﻜّﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺴﺮﯾﻊ اﻟﻨﻤﻮ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺆسسي اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻹطﻼﻗﮭﺎ أﻧﺸﻄﺔ ﯾُﺤﺮﻛﮭﺎ اﻻﺑﺘﻜﺎر.

وﺗﮭﺪف الاتحاد للطيران أﯾﻀﺎً إﻟﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﺮص اﻹرﺷﺎد وورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، وھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴھﻢ ﻓﻲ «ذا أوﺗﻠييرز» ﻓﻲ Hub71 وھﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﺼﻐﯿﺮة وﻤﺘﻮﺳﻄﺔ الحجم اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ.

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