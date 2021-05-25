كاثي باسيفيك تزيد عدد الرحلات بين دبي وهونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كاثي باسيفيك عن زيادة عدد الرحلات التي تسيّرها بين دبي ومركزها الرئيسي في هونغ كونغ بعد نجاح الرحلة الأولى التي انطلقت من دبي في 21 مايو 2021.

وحظيت الرحلة الأولى بأصداء إيجابية بين العملاء والقطاع بشكل عام، حيث استقبل أفرادُ الطاقم الذين حصلوا على التطعيم بالكامل، المسافرين على متن الطائرة، التي غادرت مطار دبي الدولي في تمام الساعة 16:25 من يوم الجمعة في 21 مايو الجاري. وإلى جانب ذلك، سجّلت الشركة عدداً كبيراً من طلبات الشحن على الرحلة التي انطلقت بحمولة كاملة.

وستواصل الشركة تسيير الرحلة الأسبوعية تتم على متن طائرة إيرباص إي330-300 وفقاً للجدول الزمني المقرر لشهر مايو، ما يمنح المقيمين في الإمارات وزوارها وسيلة مريحة للسفر إلى هونغ كونغ وغيرها من الوجهات عن طريق شبكة كاثي باسيفيك.

وقال فيشنو راجيندران، مدير منطقة الشرق الأوسط لدى كاثي باسيفيك: «لمسنا انطباعات إيجابية في أوساط الركاب وشركائنا التجاريين حول قرارنا باستئناف خدمات نقل المسافرين من دبي. ويسعدنا أن نستقبل ضيوفنا مع مواصلة رحلاتنا الجوية، وجهودنا لتنمية شبكة عملياتنا العالمية في الوقت ذاته».

وإضافة إلى الركاب، امتلأت رحلة يوم الجمعة بحمولة شحن كاملة بالتزامن مع توجه كاثي باسيفيك لتعزيز السعة على هذا المسار، لا سيما وأنّه شهد معدلات متنامية من الطلب على مُختلف أنواع الشُحنات خلال الأشهر القليلة الماضية بالاستفادة من رحلات الشركة المخصصة للشحن حصراً.

خدمات الدعم

وضمن مساعيها المستمرة لخدمة المسافرين، أطلقت كاثي باسيفيك خدمة جديدة لدعم العملاء عن طريق تطبيق واتساب، بحيث تُزود الركاب بمجموعة من الإجابات السريعة لاستفساراتهم عن طريق برنامج الدردشة. ويمكن لعملاء الشركة في كُلّ من الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية استخدام حساب كاثي باسيفيك المعتمد على تطبيق واتساب لإجراء الحجوزات الجديدة وتعديل أو ترقية حجوزاتهم والاستفسار حول الأمتعة واستبدال الأميال وغيرها الكثير، عن طريق منصة دردشة واحدة فقط.

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