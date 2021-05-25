أداء «طيران الإمارات» خلال الجائحة جاء أفضل من المتوقع

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد السير تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، أن أداء الناقلة جاء أفضل مما كان متوقعاً في بداية أزمة جائحة «كوفيد 19».

وقال كلارك أمس خلال مقابلة مسجلة مع جون ستريكلاند، الخبير في قطاع الطيران ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة الافتراضية لمعرض سوق السفر العربي 2021: «أداء طيران الإمارات جاء أفضل مما كنا نتوقعه في البداية، وأفضل كثيراً مما كنا نظن أننا سنكون عليه في هذا الوقت عندما وضعنا تصوراتنا له في ربيع العام الماضي». وأضاف أن الناقلة قامت بتنشيط طائرات الركاب وإعادتها للخدمة بأسرع ما يمكن، فيما كانت حركة شحن البضائع تعمل بأداء قوي وتحسن متواصل.

داعم قوي

وأشار كلارك، إلى أن طائرات «إيرباص إيه 380» العملاقة ستظل من أساسيات الأسطول، وستظل داعماً قوياً على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة. وأشار رئيس طيران الإمارات، إلى أن الناقلة تحافظ حالياً على تسيير ما بين 15 و20 طائرة أسبوعياً من طراز «إيرباص إيه 380»، وهذا أفضل ما تستطيع القيام به، لا سيما وأن الأمر ليس سهلاً بشكل خاص بالنظر إلى الشروط التي تواجه الناقلة فيما يتعلق بالوصول إلى معظم الأسواق. وقال كلارك، إن الناقلة تضع المزيد من الطائرات العملاقة في حالة استعداد، عندما يظهر الطلب نوعاً من الانتعاش في صيف أو خريف هذا العام، متوقعاً قيام الناقلة تدريجياً باستدعاء الطواقم العاملة والمجموعات الهندسية على الطائرات العملاقة بمجرد الحصول على الضوء الأخضر.

شراكة فلاي دبي

وأكد على أن «طيران الإمارات» ستعمل مع «فلاي دبي» عن قرب أكثر بكثير لتكون العلاقة بينهما أعمق مما كانت عليه في الماضي، لكن كلتا الناقلتين لن تندمجا تحت علامة واحدة، وستظلا منفصلتين. ومن المنتظر أن يكون لدى الناقلتين شبكة مشتركة من 168 وجهة بحلول نهاية مايو الجاري، ما يعزز مكانة دبي كمركز للسفر والسياحة. وقال كلارك، إنه من خلال شبكتهما المدمجة، يمكن خدمة ما يصل إلى 400 وجهة، مضيفاً بقوله «لا أعرف أي ناقلة في العالم يمكنها الاقتراب من ذلك».

انتعاش السفر

وحول توقعاته لأداء حركة السفر العالمية، قال إنه ليس لديه شك في انتعاش السفر الدولي، ولكن بشكل متفاوت حسب السوق، اعتماداً على دور اللقاح واستعداد المزيد من الدول لفتح أجوائها مرة أخرى. وذكر أن إمارة دبي تعد مركز طيران عالمياً ولديها عدد من الأدوات التي يمكن أن تجعلها تحلق عالياً، مشيراً إلى أن هناك العديد من المحاور الدولية للنقل الجوي التي لا تقترب حتى من المكانة العالمية التي تتمتع بها مطار دبي الدولي، مضيفاً أن «هذه هي قوة دبي، إنها ليست مجرد مركز عبور».

النسخة الافتراضية

فيما يواصل معرض سوق السفر العربي 2021، أضخم حدث للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط 2021 فعالياته بانعقاد النسخة الافتراضية منه هذا الأسبوع ابتداءً من أمس وحتى الأربعاء المقبل.

طائرات جديدة

أجاب كلارك رداً على سؤال بشأن طائرات «بوينغ» الجديدة بأنه لم ير أي بيانات بشأن تسيير «بوينغ 777 إكس»، وأن الناقلة لن تتسلم هذا الطراز إذا لم يكن الأداء متماشياً مع متطلبات العقد، لافتاً إلى أنه أبلغ شركة صناعة الطائرات الأمريكية بعدم البدء في إنتاج طائرة جديدة لحين اختبارها وإقرارها بنسبة 100%.

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