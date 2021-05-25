رحلات مباشرة من كييف إلى رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية»، الناقل الوطني لدولة أوكرانيا، تستقبل الإمارة بموجبها الرحلات الجوية التجارية المباشرة من أوكرانيا، بدءاً من 25 يونيو.

وفي الوقت الراهن، ستبدأ الإمارة باستقبال رحلتين أسبوعياً من العاصمة الأوكرانية كييف، في ضوء توقعات بزيادة عدد الرحلات في المستقبل القريب. وتأتي هذه الخطوة لتتيح الإمارة آفاقاً جديدة للاستفادة من هذه السوق العالمية تزامناً مع التخفيف المتواصل للقيود المفروضة على قطاع السفر.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: أصبحت أوكرانيا واحداً من أبرز الأسواق الرئيسة المتنامية بالنسبة لإمارة رأس الخيمة، وتأتي شراكتنا الجديدة مع الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تأكيداً لعزمنا على استئناف الحركة السياحية عبر إعادة تنشيط اتفاقيات التعاون في مجال الطيران. وتكتسب علاقتنا مع الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية أهمية خاصة باعتبارها ثاني شركة طيران عالمية وأول شركة طيران أوكرانية تسيّر رحلاتها إلى إمارتنا.

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