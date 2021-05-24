فلاي دبي تضم جزيرتين يونانيتين إلى جدولها الصيفي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، عن إطلاق وجهتين صيفيتين جديدتين ضمن جدولها الصيفي، وستقوم الناقلة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار ميكونوس الدولي (JMK) ومطار سانتوريني (ثيرا) (JTR) في الفترة بين 18 يونيو و29 سبتمبر.

ومع إطلاق الرحلات إلى الجزيرتين اليونانيتين يرتفع عدد الوجهات الموسمية التي تخدمها فلاي دبي إلى ست وجهات بما في ذلك بودروم وطرابزون في تركيا وباتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن سعداء بتوسيع شبكتنا ومنح مسافرينا المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف. بدأ الطلب على السفر في الازدياد مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على السفر الدولي.

وأضافت دولة الإمارات أخيرًا البحرين واليونان وصربيا إلى قائمة السفر الآمنة مما شجع المزيد من الناس على البدء في التخطيط لعطلتهم الصيفية. ستكون ميكونوس وسانتوريني من الخيارات الشعبية للسفر من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي».

تم افتتاح ممر سفر آمن بين الإمارات واليونان للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل للتنقل بين البلدين اعتبارًا من 18 مايو 2021.

وبموجب الاتفاقية، يمكن للمسافرين الحاملين لشهادات التطعيم الصادرة عن السلطات الصحية السفر إلى اليونان دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول. تنطبق القاعدة نفسها على المسافرين القادمين من اليونان إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «يسعدنا أن نقدم لركابنا خيارات سفر مريحة هذا الصيف إلى بعض أشهر أماكن العطلات.

سواء كنت مسافرًا في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية أو اخترت شراء باقة عطلات مرنة تشمل الرحلات الجوية والإقامة في الفنادق وغيرها من الإضافات، تلتزم فلاي دبي بجعل السفر هذا الصيف أكثر مرونة وأقل إرهاقًا».

سوف تستأنف فلاي دبي عملياتها إلى باتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود اعتبارًا من 25 يونيو. ستبدأ الرحلات إلى بودروم وطرابزون في تركيا من 4 و24 يونيو على التوالي. تخطط الشركة لبدء رحلاتها إلى نابولي في إيطاليا وسالزبورغ في النمسا اعتبارًا من يوليو.

وفرت فلاي دبي خدمة البث الترفيهي المجاني على متن الطائرة لأسطولها المكون من 36 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد.

يمكن للركاب الاستمتاع بالترفيه المجاني على متن الطائرة لاسلكيًا على أجهزتهم المحمولة الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية. سيحل هذا محل نظام الترفيه في ظهر المقعد في مقصورة الدرجة السياحية.

يتوجب على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لأياتا IATA Travel Centre وموقع IATA destination tracker لتتبع رحلتهم بأكملها، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

تفاصيل الرحلات

ستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار ميكونوس الدولي (JMK) ومطار سانتوريني (ثيرا) (JTR) أيام الأربعاء والجمعة والأحد بين 18 يونيو و29 سبتمبر.

ستعمل رحلات العودة من ميكونوس عبر توقف قصير في سانتوريني. ستعمل الرحلات الجوية إلى سانتوريني عبر توقف قصير في ميكونوس.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى ميكونوس من 8000 درهم فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2500 درهم.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من DXB إلى JTR من 8000 درهم إماراتي وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2500 درهم إماراتي. ستعمل هذه الرحلة عبر محطة توقف في مطار ميكونوس الدولي (JMK)..

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم 971600544445 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من عطلات فلاي دبي.

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