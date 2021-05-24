«رأس الخيمة لتنمية السياحة» والخطوط الأوكرانية تتعاونان لإطلاق رحلات مباشرة من كييف إلى رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية»، الناقل الوطني لدولة أوكرانيا، تستقبل الإمارة بموجبها الرحلات الجوية التجارية المباشرة من أوكرانيا، بدءاً من 25 يونيو.

وفي الوقت الراهن، ستبدأ الإمارة باستقبال رحلتين أسبوعياً من العاصمة الأوكرانية كييف، في ضوء توقعات بزيادة عدد الرحلات في المستقبل القريب. وتأتي هذه الخطوة لتتيح الإمارة آفاقاً جديدة للاستفادة من هذه السوق العالمية تزامناً مع التخفيف المتواصل للقيود المفروضة على قطاع السفر. وستكون الخطوط الجوية الأوكرانية أول شركة طيران تسيّر رحلاتها المباشرة من أوكرانيا إلى إمارة رأس الخيمة، والأحدث ضمن سلسلة شراكات الطيران الاستراتيجية التي أبرمتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بهدف دفع عجلة نمو الإمارة كوجهة سياحية ديناميكية ومتنوعة.

وتستغرق الرحلة الجوية من «مطار بوريسبيل الدولي» في كييف إلى «مطار رأس الخيمة الدولي» مدة لا تزيد على 5 ساعات، ويمكن للمسافرين الحصول على فحوصات PCR التي توفرها الإمارة مجاناً لجميع زوارها الدوليين عند المغادرة. وتعد الإمارة أول وجهة في العالم تقدم هذه الخدمة تأكيداً على تطبيقها لأرقى بروتوكولات السلامة العالمية، والتي أهلتها لتصبح أول مدينة على مستوى العالم تحصل على ملصق الامتثال من «بيرو فيريتاس» وختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتعتبر أوكرانيا أحد أبرز الأسواق الرئيسية للإمارة التي تشهد باستمرار انتعاشاً متزايداً في حركة السفر الدولي منذ إعادة فتح الحدود الدولية. وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: أصبحت أوكرانيا واحداً من أبرز الأسواق الرئيسية المتنامية بالنسبة لإمارة رأس الخيمة، وتأتي شراكتنا الجديدة مع الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تأكيداً لعزمنا على استئناف الحركة السياحية عبر إعادة تنشيط اتفاقيات التعاون في مجال الطيران. وتكتسب علاقتنا مع الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية أهمية خاصة باعتبارها ثاني شركة طيران عالمية وأول شركة طيران أوكرانية تسيّر رحلاتها إلى إمارتنا. وتجسّد هذه الشراكة خطوة رئيسية في إطار جهودنا المتواصلة لدفع عجلة تعافي السياحة الدولية في الإمارة تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى استكشاف مسارات جوية جديدة عبر أسواقنا الرئيسية والناشئة، وتنويع محفظتنا عبر إضافة عروض رحلات الطيران المجدولة والتجارية.

ويشهد قطاع السياحة في رأس الخيمة تعافياً متسارعاً في أعقاب حالة الغموض غير المسبوقة التي أثرت على قطاع السياحة والسفر العالمي، وعلاوة على كونها أول مدينة في العالم تحصل على ملصق الامتثال من «بيرو فيريتاس» وختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، حازت جميع فنادق الإمارة البالغ عددها 45 فندقاً على اعتماد «بيرو فيريتاس» أيضاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز