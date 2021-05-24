29 دولة في قائمة أبوظبي الخضراء المعفية من الحجر الصحي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدّثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر» عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وبحسب آخر تحديثات الدائرة، تشمل القائمة حالياً كلاً من أذربيجان، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، والبرتغال، والسعودية، والصين، وألمانيا، والمغرب، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وأوزباكستان، وآيسلندا، وبروناي، وبوتان، وتايوان (جمهورية الصين الشعبية)، وغرين لاند، وروسيا، وسنغافورة، وسويسرا، وطاجكستان، وقيرغيزستان، وكوريا الجنوبية، وكوبا، وموريشيوس، ومولدوفا، ونيوزيلندا، وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

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