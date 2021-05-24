أحمد بن سعيد: معرض المطارات المكان الأفضل لاستقدام أكثر التقنيات تطوراً

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات معرض المطارات 2021، أكبر منصة سنوية لصناعة المطارات في العالم، ويستمر حتى 26 مايو في القاعتين 7 و8 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويشارك في المعرض كبار صناع القرار في المطارات الرئيسية من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، للبحث عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: سيبقى معرض المطارات المكان الأفضل لانتقاء واستقدام أكثر التقنيات تطوراً وأحدث المنتجات المبتكرة لغرض تحسين عمليات المطارات واستعادة ما تم فقده من أعمال. وسيشكل المعرض فرصة جيدة لكافة اللاعبين على صعيد صناعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

3 فعاليات مرافقة

ويقام المعرض في دورته العشرين على مساحة 12 ألف متر مربع بمشاركة 95 عارضاً وأكثر من 100 مشتر مستضاف من مختلف أنحاء العالم. وسيترافق مع المعرض 3 فعاليات هي منتدى قادة المطارات العالمية، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات، إضافة إلى مؤتمرين جديدين يركزان على تجربة المسافرين في المطارات والتحول الرقمي للمطارات.

وسيتحدث بشكل افتراضي سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، واللواء خليفة السليس، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، التي تم تأسيسها في عام 2016 بهدف تزويد دبي بأعلى مستويات الأمن والسلامة.

كما تشمل فعاليات المعرض أيضاً مؤتمرين جديدين يركزان على تجربة المسافرين في المطارات وعلى التحول الرقمي للمطارات. وسيشكل المعرض أضخم تجمع هجين للاعبين في صناعة المطارات بعد التأثير الواسع الذي تسببت به جائحة «كوفيد 19» على صناعة الطيران بأكملها.

ومع إضافة عنصر رقمي قوي إلى المؤتمر هذا العام، سيتمكن العديد من خبراء الطيران من أمريكا الشمالية من الانضمام إلى أقرانهم على منصة المتحدثين، وذلك لأول مرة في هذا المؤتمر، ما يمنحه أكبر نطاق من المتحدثين العالميين على الإطلاق بمن فيهم سيد محمد مهدي رئيس الاستراتيجية والابتكار في مطار سان أنطونيو الدولي، وتارا مولروني نائب الرئيس لشؤون التكنولوجيا في مطار أدمونتون الدولي، ومارك ثورب الرئيس التنفيذي لمطار أونتاريو الدولي، وأبي أبولينغام نائب المدير العام للطيران لمؤسسة كابيتال ديفيلوبمنت في مطار فيلادلفيا الدولي ومطار نورث إيست فيلادلفيا، وبول أيه براون الرئيس التنفيذي لهيئة مطار جاكسون المحلي، وآن بي ريتشارت مدير شؤون الملاحة الجوية في وزارة النقل في نبراسكا، وجيفري ميلر المدير العام لمطار لاريدو الدولي في الولايات المتحدة.

ويمكن للحاضرين عن بعد مشاهدة جميع المؤتمرات في الوقت الفعلي من خلال البث على منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب. وستكون المؤتمرات متاحة للمشاهدة بعد الحدث عبر المنصة الرقمية (بعد 15 يوماً من الحدث) ثم لاحقاً على Content Hub على موقع الويب.

مشاركة فرنسية قوية

وأعلنت «بيزنس فرانس»، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً جمع وفد كبير يضم 10 شركات فرنسية للمشاركة في معرض المطارات 2021 بدبي والاستفادة من جلسات التواصل وجهاً لوجه مع مختصين في المطارات من الشرق الأوسط.

وتماشياً مع التزام فرنسا اتخاذ إجراءات من أجل عالم مستدام والاستجابة للقضايا الاجتماعية والمناخية، ستقدم الشركات العارضة، مدعومة بخبرة تكنولوجية قوية، حلولها للتقليل من الآثار البيئية، وكيفية التعامل مع العديد من التحديات الحالية والمستقبلية.

وسعياً منها لتقديم مجموعة واسعة من المزايا للمتعاملين في الشرق الأوسط، ستعمل الشركات الفرنسية على إبراز قدرتها على الابتكار في مجال البحث والتطوير بالتعاون مع معاهد البحث والجامعات.

أما بالنسبة لقطاع التدريب، فإن تميز المهندسين والفنيين الفرنسيين يمنح هو الآخر المسافرين تجارب فريدة. وقال فريدريك سابو، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: بتفاؤل متجدد تقوم 10 من كبريات الشركات الفرنسية بتمثيل الخبرة الفرنسية في معرض المطارات 2021.

وسيكون الحدث مناسبة لمشاركة معارفهم، وتطوير شراكات قيمة وتقديم تقنيات مبتكرة، وبالتالي جلب أكثر مرافق الطيران تقدماً إلى المنطقة. وقبل الجائحة، كان حجم مبيعات قطاع المطارات الفرنسي يمثل 63.5 مليار يورو على مستوى العالم، بينما كان القطاع في فرنسا يتألف من 530 شركة توظف ما يقرب من 100 ألف شخص.

حضور إيطالي كبير

وتشارك وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع سفارة إيطاليا لدى الإمارات وجمعية أصحاب العمل للمنظمات الاستشارية الهندسية والمعمارية والتقنية والاقتصادية الإيطالية، التي تضم 24 شركة إيطالية في معرض المطارات. وتعد هذه المشاركة أكبر حضور لإيطاليا على الإطلاق في الحدث العالمي.

ويحتضن مركز دبي التجاري العالمي المستضيف لهذا الملتقى الدولي مزيجاً من الشركات العالمية، بما في ذلك 11 من الشركات الإيطالية الحاضرة بقوة في الجناح الإيطالي.

ويوفر المعرض منصة مثالية لشركات التكنولوجيا الإيطالية لتعزيز مكانتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، جنباً إلى جنب مع إظهار خبرتهم في ميدان تكنولوجيا المطارات والخدمات ذات الصلة، وبناء علاقات واتصالات متبادل ومثمرة مع صناع القرار الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمتد الجناح الإيطالي على مساحة 60 متراً مربعاً. وتضم قائمة الشركات الإيطالية أرتيليا إيطاليا، 3 تي أي بروجيتي، أيه دي أر للهندسة، إف آند إم، انتجرا أيه أي اس، رينا للاستشارات، سينجيم، تكنيتال، ڤي دي بي، يو آند تكنولوجي وفينيسيا ستارت آب كيمانجي.

وقال نيكولا لينر، سفير إيطاليا لدى الإمارات: تؤكد الشراكة بين جمعية أصحاب العمل للمنظمات الاستشارية الهندسية والمعمارية والتقنية والاقتصادية الإيطالية ومفوضيــة التجارة الإيطاليـة قسم الترويج التجاري في السفارة الإيطالية في معرض المطارات 2021 مدى الأهمية الحيوية للتدويل في الاستشارات الهندسية والعمارة والتقنية والمشاريع الاقتصادية، مؤكدا أن كونه قطاعاً استراتيجياً بالغ الأهمية، فإنه يدعم وينشط بشكل كبير الجهات الإيطالية بأكملها من البنى التحتية والخدمات ذات الصلة.

وأضاف: إننا على ثقة تامة بأن المشاركة في معرض المطارات 2021 ستكون فرصة ثمينة لاكتشاف المزيد من مشاريع البنية التحتية في قطاع المطارات في الإمارات والمنطقة أجمع بما فيها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى تعزيز القدرات التكنولوجية لإيطاليا وتوسيع دائرة الاتصالات المفيدة لتطوير الأعمال على أكمل وجه.

وتفخر السفارة الإيطالية لدى الإمارات أوالقنصلية العامة ومكاتب مفوضية التجارة الإيطالية ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية في دبي بدعم جمعية أصحاب العمل أثناء فعاليات هذا الحدث المشهود له دولياً.

علامة فارقة

وقال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات ومدير وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات: استئناف نشاط المعارض التجارية ووجود عارضين من إيطاليا بحضور أكبر من أي دولة أخرى، يعد علامة فارقة ومبشرة بالأفضل، مبيناً أيضاً الدور الأساسي والاقتصادي للبناء والبنية التحتية في سوق دبي والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أنه عبر القطاعين العام والخاص هناك أكثر من 30 ألف مشروع نشط، وبما أن الإمارات قد انطلقت بالفعل في مرحلة ما بعد الوباء فيسعدنا أن نبدأ قنوات اتصال مباشرة مع المقاولين الإماراتيين وبحث سبل ترسيخ التعاون مع الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة والعالمية الحجم في مجالات التصميم والهندسة والبناء وخدمات البرمجيات، وما تملكه من أنظمة عمل متطورة تساهم في الارتقاء بالعمليات التشغيلية في المطارات بدولة الإمارات.

وتطرق إلى النهج المستمر في آلية العمل والدعم من السفارة والقنصلية الإيطالية في الإمارات، وعبر عن أمل مفوضية التجارة الإيطالية في أن تعود حركة الأعمال إلى وضعها الطبيعي وأن تشهد ازدهاراً ملموساً في القريب العاجل.

وأكد روبرتو كاربانيتو، نائب رئيس جمعية أصحاب العمل للمنظمات الاستشارية الهندسية والمعمارية والتقنية والاقتصادية الإيطالية، سعادته بمشاركة الخبرة والمعرفة العميقة بقطاع المطارات، وتسليط الضوء على المواهب الهندسية والاستشارية في إيطاليا، مشيراً إلى أن جمعية أصحاب العمل للمنظمات الإيطالية تقدم مهاراتها المختلفة لتحسين خدمات المطارات في جميع أنحاء إيطاليا وبقية دول العالم، وستكشف شركات الجمعية في مؤتمرات معرض المطارات 2021 عن قيمة الابتكار والرقمنة باعتبارها مفاتيح تطور هذه الصناعة في الوقت الحاضر والمستقبل.

ضمان السلامة

تم تطوير خطة من 5 نقاط لضمان صحة وسلامة المشاركين جسدياً. سيتبع المنظمون بروتوكولات تطهير المكان، والمطهرات عبر مواقع متعددة، وقيود السعة في جميع المناطق والوصول بدون تلامس إلى معلومات الحدث، والتوفيق والمحتوى على أجهزة الزوار الخاصة. وهناك أجنحة بالمعرض لسويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.

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