7.62 ملايين مسافر عبر مطار دبي الدولي في 4 أشهر

المصدر: دبي – عمرو عادل

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، بلغ 7 ملايين و617 ألفاً و173 مسافراً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.

وبحسب البيانات الصادرة حديثاً أمس، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، فإن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، تضاعف 46 مرة بنسبة 21.4% على أساس سنوي إلى مليون و872 ألفاً و441 مسافراً في أبريل 2021 مقارنة مع 39 ألفاً و794 مسافراً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي مع التأثر إلى حد كبير بتعليق العمليات المرتبطة بجائحة «كوفيد 19»، من قبل شركات الطيران والمطارات بجميع أنحاء العالم، في نهاية مارس 2020.

وعلى أساس شهري، تراجعت أعداد المسافرين عن المطار، بنسبة 7.7% مقارنة بنحو مليونين و28 ألفاً و386 مسافراً خلال مارس الماضي.

مكانة دولية

واستمر مطار دبي الدولي، في الحفاظ على مكانته الدولية، وظل في الربع الأول من عام 2021 أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين.

ووفقاً لمؤسسة مطارات دبي، فقد بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر «دبي الدولي»، خلال الربع الأول من العام الحالي، 5.75 ملايين مسافر.

وظل مطار دبي في 2020 أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين للعام السابع على التوالي، منذ أن تجاوز مطار هيثرو في لندن عام 2014. وخطى مطار دبي الدولي، خطوات إيجابية نحو التعافي، بعد عام مليء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية إلى 25.9 مليون مسافر في 2020.

حركة الشحن

وعلى صعيد حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي، فقد سجلت زيادة على أساس سنوي، بنسبة 17.3% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 771 ألفاً و64 طناً، موزعة بواقع 712 ألفاً و938 طناً عبر مطار دبي الدولي و58 ألفاً و126 طناً عبر مطار آل مكتوم الدولي، مقابل 657 ألفاً و166 طناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي موزعة بواقع 602 ألف و442 طناً عبر مطار دبي و54 ألفاً و724 طناً عبر مطار آل مكتوم، بحسب البيانات.

وبلغ حجم الشحنات الجوية خلال أبريل الماضي نحو 204 آلاف و284 طناً موزعة بواقع 189 ألفاً و696 طناً عبر مطار دبي و14 ألفاً و588 طناً عبر مطار آل مكتوم مقابل إجمالي بلغ 94 ألفاً و276 طناً موزعة بواقع 81 ألفاً و417 طناً عبر مطار دبي و12 ألفاً و859 طناً عبر مطار آل مكتوم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 116.7%.

الرحلات الجوية

قفز عدد حركة الرحلات في مطارات دبي بنسبة 282.4% من 5 آلاف و258 حركة جوية في أبريل 2020، إلى 20 ألفاً و107 حركات جوية خلال أبريل الماضي موزعة على مطار دبي بـ 17 ألفاً و367 حركة، و2740 حركة في مطار آل مكتوم.

فيما تراجع عدد حركة الرحلات الجوية بنسبة 18.4% من 97 ألفاً و329 حركة جوية في الفترة من يناير إلى أبريل 2020، إلى 79 ألفاً و382 حركة جوية خلال الفترة نفسها من العام الحالي، موزعة على مطار دبي بـ 68 ألفاً و432 حركة، و10 آلاف و950 حركة في مطار آل مكتوم.

وعلى صعيد شركات الطيران الجديدة المجدولة، أظهرت البيانات أنه تم تسجيل شركة واحدة في دبي خلال أبريل الماضي وهو المعدل نفسه في شهور يناير وفبراير ومارس السابقين عليه، ليصل الإجمالي إلى أربع شركات منذ بداية العام الحالي.

فحص فوري لوجهات

أكدت مطارات دبي أن خدمة اختبار PCR الفوري غير متوفرة حالياً لجميع المسافرين في مطار دبي الدولي، ويتم توفيرها فقط للمسافرين لوجهات محددة تتطلب هذا النوع من الاختبارات الإضافية على وجه التحديد.

وأضافت: لا يتم إجراء الاختبار إلا إذا تم إثبات الوجهة من قبل المسافرين، والتي تتطلب هذا النوع من الاختبار المحدد. (دبي - البيان)

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