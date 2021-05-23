10 شركات فرنسية في معرض المطارات بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً جمع وفد كبير يضم 10 شركات فرنسية للمشاركة في معرض المطارات 2021 بدبي والاستفادة من جلسات التواصل وجهاً لوجه مع مختصين في المطارات من الشرق الأوسط.

وينطلق معرض المطارات 2021 بدبي اليوم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وسيستضيف المعرض جناحاً فرنسياً يتمحور حول تحديث المطارات ومشاريع البناء الجديدة.

وتماشياً مع التزام فرنسا اتخاذ إجراءات من أجل عالم مستدام والاستجابة للقضايا الاجتماعية والمناخية، ستقدم الشركات العارضة، مدعومة بخبرة تكنولوجية قوية، حلولها للتقليل من الآثار البيئية، وكيفية التعامل مع العديد من التحديات الحالية والمستقبلية.

وسعياً منها لتقديم مجموعة واسعة من المزايا للمتعاملين في الشرق الأوسط، ستعمل الشركات الفرنسية على إبراز قدرتها على الابتكار في مجال البحث والتطوير بالتعاون مع معاهد البحث والجامعات. أما بالنسبة لقطاع التدريب، فإن تميز المهندسين والفنيين الفرنسيين يمنح هو الآخر المسافرين تجارب فريدة.

وقال فريدريك سابو، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: بتفاؤل متجدد تقوم 10 من كبريات الشركات الفرنسية بتمثيل الخبرة الفرنسية في معرض المطارات 2021. وسيكون الحدث مناسبة لمشاركة معارفهم، وتطوير شراكات قيمة وتقديم تقنيات مبتكرة،

وبالتالي جلب أكثر مرافق الطيران تقدماً إلى المنطقة. وقبل الجائحة، كان حجم مبيعات قطاع المطارات الفرنسي يمثل 63.5 مليار يورو على مستوى العالم، بينما كان القطاع في فرنسا يتألف من 530 شركة توظف ما يقرب من 100 ألف شخص. وتشمل قائمة الشركات الفرنسية المشاركة في المعرض:

- آيه دي بي انجينير: شركة متخصصة في التصميم والإشراف على إنشاء مباني المطار المعقدة، مباني الركاب، أبراج التحكم، حظائر الطائرات، مراكز الصيانة.

- غلوبال سيس: أنظمة الاتصالات الصوتية السلكية واللاسلكية والأنظمة المدمجة.

- غينولت: حلول إغلاق وحدة الطاقة المساعدة لمحركات طائرات على الأرض وتقليل التأثير البيئي والتكاليف لشركات الطيران.

- أوريب: تصميم حلول أمن المنطقة المحيطة.

- روبيكس سينسز اند انسترومنتيشن: مراقبة المؤثرات الداخلية والخارجية (الغاز، الضوضاء، الروائح والجزيئات).

- سوفام: معدات الدعم الأرضي للمطارات، مثل جرارات الطائرات والأمتعة.

- تي ال دي: الشركة الصناعية الرائدة والمتخصصة في تصميم وتصنيع وتوزيع وخدمات ما بعد البيع لمعدات الدعم الأرضي (جي اس إي).

- إجيس: تقوم إجيس بإنشاء وتشغيل بنية تحتية ذكية ومبانٍ قادرة على الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية.

- اديميا: شركة عالمية في مجال الهوية المعززة، توفر بيئة موثوقاً بها تمكن المستهلكين على حد سواء من القيام بأنشطتهم اليومية المهمة (مثل الدفع والاتصال والسفر) في الفضاء المادي والرقمي على حدٍ سواء. إلى جانب شركة تاليس اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً في ﻣﺠﺎل تكامل ﻧﻈﻢ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ.

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