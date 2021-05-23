"العربية مصر" تطلق رحلات مباشرة إلى 3 مدن إيطالية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "العربية مصر"، عن إطلاق رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى 3 مدن إيطالية هي نابولي وبولونيا وبرغامو.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ تفشي وباء "كوفيد-19"، حرصت "العربية للطيران" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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