تحديث الإجراءات للقادمين إلى السعودية عبر جسر الملك فهد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، للمواطنين السعوديين والمواطنات، وزوجة المواطن، وزوج المواطنة وأبنائها والعمالة المنزلية المرافقة لهم، والدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمين معهم، والعمالة المنزلية المرافقة لهم، والزائرين والمقيمين، وسائقي الشاحنات ومساعديهم، والممارسين الصحيين.

أولا.. السعوديين والسعوديات

- لايتطلب تقديم شهادة فحص PCR عند القدوم.

-المحصنين لايطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم.

-غير المحصنين والأشخاص دون 18 عاما، يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع فحص PCR في اليوم السادس، ويستثنى من الفحص من هم دون سن الثامنة.

ثانيا.. زوجة المواطن السعودي وزج المواطنة وأبناؤها والعمالة المنزلية المرافقة لهم والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمين معهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم

-تقديم شهادة فحص PCR سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة، ويستثنى من ذلك من هم دون الثامنة.

-المحصنين لايطلب منهم حجر صحي أو الفحص بعد القدوم.

-غير المحصنين والأشخاص دون 18 عاما، يتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع فحص PCR في اليوم السادس، ويستثنى من الفحص من هم دون سن الثامنة.

ثالثا.. يسمح للمحصنين فقط من الزائرين والمقيمين والقادمين بتأشيرة عمل أو زيارة أو سياحة مع تقديم شهادة فحص PCR سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة.

رابعا.. سائقي الشاحنات

-لايطلب منهم تقديم شهادة فحص PCR قبل المغادرة إلى المملكة.

-لايطبق عليهم الحجر الصحي أو الفحص عند القدوم.

خامسا.. الممارسين الصحيين في حال عدم التحصين

-يطبق على العاملين في القطاع الحكومي ( الصحة - الحرس الوطني - الدفاع - التعليم - ومافي حكمهم) الحجر الصحي في مقر السكن مع فحصين PCR خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع.

-يطبق على العاملين في القطاع الخاص الحجر الصحي المؤسسي مع فحصين PCR خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع.

سادسا.. التطعيمات المعتمدة حاليا لدى وزارة الصحة السعودية

-فايزر.. جرعتين

-استرازينيكا.. جرعتين

-موديرنا.. جرعتين

-جونسون آند جونسون.. جرعة واحدة.

سابعا.. يتطلب من جميع المسافرين والقادمين متابعة التحديثات بهذا الشأن وفق مايصدر من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

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