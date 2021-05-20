السعودية.. "المحصن" لاتنطبق عليه الإجراءات الخاصة بالمسافرين القادمين إلى المملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن "المحصن" لا تطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمسافرين القادمين إلى المملكة من الخارج.

وأوضحت هيئة عبر حسابها بتويتر، أن كل من تظهر حالته محصن في تطبيق "توكلنا" هو من أكمل جرعات لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى أو المتعافي لمدة لا تزيد عن 6 اشهر.

وأضافت، أنه بالنسبة لغير المواطن والمقيم، "المحصن" يكون من أكمل 14 يوماً منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا «بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية» مع إكمال التسجيل في البوابة الإلكترونية المخصصة قبل وصولهم إلى المملكة مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة والجهات المعنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز