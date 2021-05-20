اختتام ناجح وآمن لمشاركة "طيران الإمارات" في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت طيران الإمارات بنجاح وأمان مشاركتها في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2021)، أكبر حدث حضوري في صناعة السفر يقام على مستوى العالم منذ بداية الجائحة.

وتعكس إقامة معرض سوق السفر العربي هذا العام جهود دبي المستمرة ونهجها المتسق لإعادة تنظيم الأحداث الكبرى مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة للزوار، حيث كانت أول مدينة في العالم تعيد الأحداث الحية، ما عزز مكانتها كمركز عالمي لسياحة الأعمال بالإضافة إلى كونها مكاناً آمناً لاستضافة الأحداث العالمية.

ورحبت طيران الإمارات، مع اعتماد بروتوكولات صحية مشددة، بأكثر من 3000 من المشاركين والزوار في جناحها خلال معرض سوق السفر العربي الذي استمر أربعة أيام (16-19 مايو 2021)، ونالت تكريم منظمي الحدث بفضل التزامها إجراءات السلامة أثناء استضافة زوار جناحها.

وتضمنت البروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة جميع الزوار والعاملين تحديد الأعداد التزاماً بمتطلبات السعة، وألواح زجاجية عازلة حول الجناح، وتطبيق التباعد الاجتماعي وتنظيف شامل للمقاعد والأسطح وتطهيرها بعد كل استخدام ومحطات لتعقيم اليدين، بالإضافة إلى قوائم رقمية للضيافة والمواد الإعلامية ووضع ألواح زجاجية عازلة على طاولات الاجتماعات وإجراءات عديدة أخرى.

وشكّلت مقاعد الدرجة السياحية الممتازة أبرز معروضات جناح طيران الإمارات، حيث أقبل الزوار على تجربتها واختبار ميزاتها. ويتميز مقعد "السياحية الممتازة" بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة وبعرض 19.5 بوصة، وينحني بمقدار 8 بوصات في وضع مهد مريح مع حيز واسع لمدّ الساقين.

وشملت معروضات جناح طيران الإمارات أيضاً الجناح الخاص المغلق بالكامل للدرجة الأولى على طائرة البوينج 777-300ER Gamechanger، ومقعد درجة رجال الأعمال على طائرة البوينج 777، والصالون الجوي على طائرة الإيرباص A380 الذي جرى تحديثه مؤخراً، بالإضافة إلى المنتجات الشهيرة الأخرى، مثل حمام الشاور سبا في الدرجة الأولى وأحدث نسخة من مقاعد الدرجة السياحية، مع التشطيبات الداخلية والألوان الجديدة، وتفاصيل التصميم الداخلي للطائرات التي تظهر شكل شجرة الغاف.

وأكدت طيران الإمارات، خلال معرض سوق السفر العربي، التزامها بالتعاون مع شركاء الصناعة والموردين لدعم انتعاش صناعة السفر، مع التركيز على المبادرات السياحية المشتركة والعلاقات التقنية وتعزيز الشراكات المستمرة عبر منظومة السياحة والطيران. ووقعت الناقلة مذكرة مع الحكومة الإندونيسية لتطوير عودة حركة السياحة من وإلى تلك الدولة.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع هواوي ستتيح للعلامتين التجاريتين تعزيز الوعي عبر قطاعاتهما لجمهور أوسع في الشرق الأوسط وخارجه. كما استقبلت مسؤولو طيران الإمارات وفوداً من عدة دول، حيث جرى بحث واستكشاف الفرص المختلفة لتعزيز وتطوير التدفقات السياحية.

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