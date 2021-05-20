فنادق ومنتجعات سانت ريجيس تفتتح أحدث منشآتها الفاخرة في نخلة جميرا الأيقونية بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فنادق ومنتجعات سانت ريجيس، أحد أبرز العلامات التجارية الفاخرة ضمن برنامج "Marriott Bonvoy" والذي يضم 30 علامة تجارية مميزة، افتتاح فندق سانت ريجيس دبي، النخلة في برج النخيل في قلب جزيرة نخلة جميرا.

فمن خلال تراث سانت ريجيس العريق وتقاليده المعروفة، ينضم هذا الفندق إلى المجموعة الديناميكية العالمية، حاملا معه كل ما تتميز به هذه العلامة التجارية المرموقة من خدمات رائعة وتصاميم مبتكرة وتجارب مترفة إلى الجزيرة الشهيرة وإلى مدينة دبي العالمية.

وقد شهد حفل قص شريط الافتتاح الرسمي لفندق سانت ريجيس دبي، النخلة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل"، وساتيا أناند رئيس مجموعة ماريوت الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال السيد سانديب واليا، نائب الرئيس الإقليمي لدى ماريوت الدولية في الإمارات العربية المتحدة، "بفضل أفق مبانيها المذهل وطبيعتها الصحراوية الخلابة وهندستها المعمارية المعاصرة وثقافتها المزدهرة وما تقدمه من عروض ترفيهية متنوعة، تعد إمارة دبي إحدى أكثر الوجهات استقطابًا للمسافرين بهدف الترفيه من جميع دول العالم".

وأكد "إنَّ فندق سانت ريجيس دبي، النخلة يعد إضافة رائعة إلى مجموعتنا العالمية ويقدم إرثًا عمره مئة عام من الضيافة الفريدة والخدمة الكفيلة بتلبية كافة احتياجات الضيوف في نخلة الجميرا الأيقونية في دبي".

ومن جانبه ذكر السيد عمر خوري، الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول لدى شركة نخيل"يسرنا الترحيب بعلامة سانت ريجيس التجارية ضمن مجموعة شركائنا في قطاع الضيافة. لقد أصبحت نخلة الجميرا واحدة من أفضل الوجهات العالمية الرائدة في مجال المعيشة والترفيه والسياحة".

وأضاف قائلاً "إن افتتاح فندق سانت ريجيس دبي، النخلة يزيد من عروض الضيافة عالمية المستوى، معززًا بذلك قائمة الوجهات السياحية الجاذبة في الجزيرة، كمنصة مشاهدة "ذا فيو" التي تم افتتاحها أعلى برج نخيل الشهر الماضي".

وأكد السيد خوري "أن الفندق سيشكل عامل جذب كبير لسكان دولة الإمارات وزوار إمارة دبي الإقليميين والعالميين لا سيما مع موقعه المميز ومرافقه الفاخرة وخدماته الراقية".

تصميم مذهل وإقامة فاخرة

ويمزج فندق سانت ريجيس دبي، النخلة ما بين الفخامة والحداثة حيث تم تصميمه وفقًا لطراز غير المحدود بزمن. ويبرز الديكور الأنيق والديكورات الداخلية المعاصرة بمجموعة من العناصر الرائعة كالسلالم الدائرية المزينة بتفاصيل ذهبية تحيط بالثريا المستوحاة من شجرة النخيل العربية، وهي مرصعة بالكريستال المتلألئ وتضيء الطابق الأرضي من الفندق بأكمله.

وتتميز الردهة الرئيسية للفندق بأجوائها الدافئة وصالاتها الفخمة ومكتبتها الجانبية المضاءة بمدفأة حديثة. وقد تم تزيين الممرات والمناطق العامة بمجموعة فنية منتقاة بعناية تضم أعمال ولوحات فنية ومنحوتات تشكيلية معاصرة مميزة.

ويتضمن الفندق الجديد 264 غرفة فاخرة و26 جناحًا أنيقًا توفر كافة وسائل الراحة الفاخرة وتتمتع جميعها بإطلالة رائعة على نخلة جميرا وسط مياه الخليج العربية , وأفق مباني مدينة دبي الساحر عبر نوافذها الممتدة من الأسقف إلى الأرضيات.

كما يوفر الفندق الجديد خدمة المساعد الشخصي " Butler " المعروفة لدى سانت ريجيس والتي تتيح لكافة الضيوف الحصول على تجربة إقامة تتناسب مع احتياجاتهم وأذواقهم الشخصية.

تجارب ذوقية متميزة

ويشكل الفندق الوجهة الأمثل لنمط الحياة المفعم بالحيوية والاناقة مع مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي وصالات اللاونج. ابتداءً من مطعم كورديليا الذي يمتاز بأمسياته الراقية، مقدمًا مزيجًا فريدًا من النكهات الرائعة كاللحوم الفاخرة والماكولات البحرية المستوردة من جميع أنحاء العالم والمعدة بإتقان والمشوية بطريقة مثالية.

"هير باي كارولين أستور" هو أحد الوجهات الفاخرة بالفندق لاجتماع وتناول شاي الظهيرة المستوحى من التاريخ العريق لسانت ريجيس. ويمتاز هذا المقهى المخصص للسيدات بأجوائه الحميمية الدافئة ونكهات الشاي المميزة والمستوحاة من طقوس سانت ريجيس الغنية عن التعريف.

أما بار سانت ريجيس الشهير فهو مستوحى من بار"كينغ كول" في موطن العلامة التجارية في نيويورك، حيث وُلد كوكتيل "بلودي ماري" الشهير عالميًا عام 1934. ويقدم هذا البار الكلاسيكي مشروب"بلودي ماري" التقليدي وبنكهة محلية ممزوجةً كشراب التمر ومزيج التوابل العطري والليمون المجفف تحت الشمس والزعفران الترابي.

كما يتميز مطعم " Dip Pool Bar " بإطلالاته الخلابة على أفق دبي، ما يجعله الوجهة الأمثل للاسترخاء والاستمتاع بوجبة خفيفة. ووفقًا للتقاليد المميزة لمنشآت سانت ريجيس حول العالم، فإن سانت ريجيس دبي، النخلة يحتفي بالانتقال من النهار إلى المساء بطقوس احتفالية عند الغروب.

الاستجمام للجسد والروح

يقدم نادي "إريديوم سبا" الصحي المميز لعلامة سانت ريجيس التجارية طيف واسع من جلسات العناية الفاخرة الحصرية كرحلة الذهب الحصرية التي تقوم على استخدام الذهب الخالص من عيار 24 قيراط لتعزيز قوة ونضارة البشرة. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بغرفة التمارين الحصرية التابعة للنادي والتي تتضمن العديد من معدات الكارديو والقوة، أو الاستمتاع بالسباحة في البركة الخاصة بالعائلات أو البركة المخصصة للبالغين. ومن ناحيةٍ أخرى يقع الفندق على بعد خطوات من الشواطئ الرملية الناعمة ونادي سانت ريجيس الشاطئي الذي سيتم افتتاحه قريبًا.

وجهة راقية للفعاليات المميزة

يتضمن فندق سانت ريجيس دبي، النخلة قاعة "أستور" الاحتفالية الراقية والتي تمتاز بإنارتها الطبيعية المشرقة وأبوابها المنحوتة الضخمة، وبسطها الحريرية الفاخرة، وثرياتها الزجاجية المحاكية لأوراق الأشجار. فسواء كانت المناسبة عائلية حميمية أو احتفالية فاخرة أو خاصة بفعاليات الشركات، يوفر الفندق خياراتٍ متعددة ومرنة من خلال غرف الاجتماع متعددة الأغراض الست الخاصة به والمجهزة بأحدث الأدوات والمعدات التقنية.

وقال السيد مروان فاضل، المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي، النخلة معلقًا بهذا الصدد: " يسعدنا افتتاح أبواب فندق سانت ريجيس دبي، النخلة، ونتطلع قدمًا لدعوة ضيوفنا الكرام للاستمتاع بطقوسنا وتقاليدنا، في ظل الرفاهية والفخامة الاستثنائية والخدمات الكفيلة بتلبية كافة احتياجاتهم".

الموقع الأفضل في المدينة

ويقع فندق سانت ريجيس دبي، النخلة في أفضل عناوين المدينة محتلًا الطوابق الثمانية عشرة الأولى من التحفة المعمارية الجديدة الرائعة المؤلفة من 52 طابقًا، برج النخلة المتصل بمركز "نخيل مول" التجاري موفرًا إمكانية الدخول المباشرة لهذا المركز التجاري الذي يضم 300 من المحال التجارية، والمطاعم والسينما وطيف واسع من المرافق الترفيهية. بإمكان الضيوف أيضًا الاستمتاع بمشاهدة معالم نخلة جميرا الخلابة عبر "ذا بالم مونوريل" المتصل بمركز "نخيل مول" التجاري.

كما يضم الطابق الـ 52 من برج النخلة منصة " ذا ڤيو آت ذا بالم " للمشاهدة، والتي ترتفع مسافة 240 متراً عن سطح الجزيرة الأيقونية، متيحةً لزوارها مشاهداً بزاوية 360 درجة لنخلة جميرا، الخليج العربي، وأفق مباني مدينة دبي، بالإضافة إلى التجربة التفاعلية التي تستعرض الإبداع المتجلي في كافة مراحل بناء هذه الجزر البحرية الصناعية.

ومن جانبٍ آخر، يبعد الفندق مسافة 3 دقائق عن " The Pointe"، الواجهة البحرية المميزة بمطاعمها ومتاجرها المتعددة وتضم أكبر نافورة في العالم وتبلغ مساحتها 7327 مترًا مربعًا.

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