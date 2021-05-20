الإمارات تستحوذ على 3 من أكبر مسارات الرحلات الجوية في العالم

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن الإمارات استحوذت على ثلاثة من أكبر 20 من المسارات الجوية الدولية للسعة المقعدية المجدولة لشهر مايو 2021، والتي تضم مسار الإمارات والهند وباكستان والسعودية.

وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة الصادر أمس وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن مسار الطيران بين الإمارات والهند حاز على المرتبة الثالثة عالمياً كأكثر المسارات في السعة المقعدية بنحو 969 ألفاً و621 مقعداً مقابل مليون و239 ألفاً و864 مقعداً في أبريل الماضي، بعد مسار الطيران بين أمريكا والمكسيك والذي سجّل قرابة ما يزيد على 3.3 ملايين مقعد، ومسار الطيران بين أمريكا وبورتوريكو والذي سجّل أكثر من مليون مقعد.

وحلّ مسار الطيران بين الإمارات وباكستان في المرتبة الـ 11 عالمياً بنحو 438 ألفاً و806 مقاعد مقارنة بـ 444 ألفاً و973 مقعداً في الشهر الماضي، وكانت الإمارات علقت رحلاتها القادمة من باكستان اعتباراً 12 مايو 2021 مع استمرار تسيير الرحلات من الدولة. وجاء مسار الطيران بين الإمارات والسعودية في المرتبة الـ 18 عالمياً بنحو 346 ألفاً و476 مقعداً الشهر الماضي.

السعة الأسبوعية

وعلى صعيد البيانات الأسبوعية للمؤسسة، فإن حجم السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، خلال الأسبوع الذي بدأ في 17 مايو الجاري بلغ 590 ألفاً و553 مقعد، متراجعاً بنسبة 5.4%، مقابل 624 ألفاً و335 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وأفادت البيانات، بأن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل خلال هذا الأسبوع مليونين و494 ألفاً و991 مقعداً خلال الأسبوع الجاري، وتستحوذ السوق الإماراتية على 23.6% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.​

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز