خبراء السفر متفائلون بتعافي وانتعاش قطاع الطيران في 2021

المصدر: دبي- البيان

سلّط خبراء السياحة والسفر والطيران المشاركون في معرض سوق السفر العربي 2021 بمركز دبي التجاري العالمي الضوء على تعافي قطاع الطيران عالمياً. واتفق خبراء الطيران الإقليميون المشاركون على أن الصناعة في طريقها للتعافي إقليمياً، خاصة بعد القرارات التي صدرت مؤخراً في الإمارات والمملكة العربية السعودية وأسهمت في التقدم على طريق ازدهار القطاع وقوته.

أدار جلسة المؤتمر التي جاءت بعنوان «الطيران مفتاح إعادة بناء السفر الدولي واستعادة الثقة والحلول العالمية وبناء الأعمال التجارية» مقدم البرامج الإذاعي والتلفزيوني فيل بليزارد بمشاركة جورج ميشالوبولوس رئيس الشؤون التجارية لشركة طيران «ويز إير»، وحسين دباس المدير العام لشركة «إمبراير» للمشاريع الخاصة للشرق الأوسط وأفريقيا، وجون برايفورد رئيس شركة «ذا جيتسيتس» الذين ناقشوا دور الطيران في التعافي السريع واستعادة الثقة وبناء حلول للسفر الدولي.

وسيطر التفاؤل على مناقشات الجلسة بشأن تعافي وانتعاش قطاع الطيران هذا العام، بعدما توقع حسين دباس تعافي حركة الركاب الترفيهية المحلية والإقليمية أولاً بسبب الطلب الهائل مدعوماً بتخفيف القيود المحلية وتحسين ثقة المستهلك.

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