طيران الإمارات تتسلم طائرة «A380» العملاقة وأخرى قريباً

المصدر: دبي - عمرو عادل

تسلمت طيران الإمارات طائرة جديدة من طراز «إيرباص A380» العملاقة أواخر الأسبوع الماضي هي الأولى خلال عام 2021.

طائرة إضافية

وقالت مصادر لـ«البيان» إنه من المقرر أن تستقبل الناقلة طائرة أخرى إضافية هذا العام، ووفقاً لبيانات «ردار بوكس»، غادرت الطائرة من مصنع طائرات «إيرباص» في مدينة هامبورغ الألمانية الساعة 21:01 يوم الأربعاء 12 مايو الجاري، وحلّقت الطائرة على ارتفاع 41 ألف قدم، قبل أن تهبط في دبي بعد 6 ساعات و46 دقيقة، أي الساعة 5:48 من اليوم التالي، وقطعت الرحلة 2640 ميلاً بحرياً (4891 كم).

ومن المنتظر تسليم 3 طائرات أخرى إلى طيران الإمارات العام المقبل، قبل أن تنهي شركة «إيرباص» برنامجها لتصنيع الطائرة العملاقة إلى الأبد.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل للطائرة العملاقة على مستوى العالم، حيث تسلمت 119 طائرة «إيرباص A380» من أصل 123 طائرة. وبحسب المصادر، تعتبر الطائرة هي الثانية على التوالي من الطراز ذاته المزودة بالدرجة السياحية الممتازة، بعد تسلمها الأولى في أواخر ديسمبر الماضي.

وتوفر مقصورة الدرجة السياحية الممتازة مسافة أكثر رحابة واتساعاً بين المقعدين على امتداد 40 بوصة وبعرض 19.5 بوصة، حيث أصبح لدى المسافر مساحة تعادل مرة ونصف المرة مساحة الدرجة السياحية العادية.

جوهرة

وبحسب البيانات، فقد تسلمت طيران الإمارات 3 طائرات «إيرباص A380» خلال عام 2020. إذ أصبحت الطائرة «A380»، منذ بدء دخولها الخدمة قبل 12 عاماً، جوهرة أسطول طيران الإمارات والمفضلة لدى المسافرين عبر العالم، حيث توفر لهم تجربة سفر لا تضاهى بمنتجاتها المتميزة.

وكانت «إيرباص» أطلقت برنامج «A380»، في 19 ديسمبر 2000، بقيمة 9.5 مليارات يورو (10.7 مليارات دولار)، حيث كُشف عن النموذج الأولي الأول لهذا الطراز بمدينة تولوز في 18 يناير 2005، كما حلقت أول رحلة لهذه الطائرة في 27 أبريل 2005.

وسلمت أول طائرة إلى الخطوط الجوية السنغافورية في 15 أكتوبر 2007، ودخلت الخدمة في 25 أكتوبر من العام نفسه. وفي 14 فبراير 2019، بعد أن خفضت طيران الإمارات طلباتها الأخيرة من هذا الطراز، أعلنت شركة إيرباص أن إنتاج الطائرة العملاقة سينتهي بحلول 2021.

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