«إتش أم إتش» تعرض أحدث مشاريعها في سوق السفر

المصدر: دبي ـ البيان

تواصل إدارة الضيافة القابضة (HMH)، أكبر شركات إدارة الفنادق المتخصصة في قطاع الفنادق الخالية من الكحول في المنطقة، توسيع شبكتها وتطوير استراتيجيات فعالة لتحسين تجربة عملائها بعد ما لاقته من اهتمامٍ كبيرٍ من الزوار والعارضين في معرض سوق السفر العربي 2021.

وتعرض إدارة الضيافة القابضة آخر أعمالها وتطويراتها ومشروعاتها الجديدة؛ مثل فندق إيكوس دبي الفرجان الذي من المقرر إطلاقه مع إكسبو دبي 2020، خلال الفعالية العالمية في دورتها السابعة والعشرين من 16 إلى 19 مايو 2021.

يسلط معرض سوق السفر العربي 2021 الضوء على أثر الفعاليات في نمو السياحة في المنطقة ويلهم قطاع السفر والضيافة بالجيل التالي من الفعاليات، بالإضافة إلى ذلك يجمع كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال السفر معاً تحت سقفٍ واحد ليلتقوا ويجتمعوا ويعقدوا الاتفاقات.

في هذا الإطار، قال مايكل زاغر، الرئيس التنفيذي للعمليات في إدارة الضيافة القابضة: «يسعدنا كثيراً تمثيل العلامات التجارية والممتلكات التي نديرها في الدورة السابعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي، وهو الحدث العالمي الرائد لقطاع الضيافة والسفر الداخلي والخارجي في الشرق الأوسط.

تمنحنا المشاركة في هذه الفعالية الخاصة فرصة الاحتكاك المباشر بأصحاب الشركات والفنادق وشركائنا في القطاع، وتمنحنا كذلك منبراً لجذب فرص جديدة للتوسع على نطاقٍ أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نثق بأن الاجتماعات التي نعقدها خلال سوق السفر العربي ستفتح لنا في النهاية آفاقاً جديدة لتنمية أعمالنا بما يتماشى مع استراتيجيتنا التوسعية».

تقع فنادق إدارة الضيافة القابضة في مواقع استراتيجية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر للعملاء تجربة فريدة وخدمات متميزة وشخصية.

تخدم مجموعة فنادق إدارة الضيافة القابضة مختلف قطاعات السوق؛ من فنادق الرفاهية إلى فنادق تلبي احتياجات نمط الحياة، وتشمل فنادق ومنتجعات باهي، وفنادق ومنتجعات كورال، وفنادق كورب، وشقق إيواء الفندقية، وفنادق إيكوس.

تواصل الشركة التوسعات في شبكة فنادقها لتخدم عملاءها في المنطقة على نحوٍ أفضل، ومن المقرر افتتاح فندق إيكوس دبي الفرجان، وهو أحدث إضافاتها، في دبي في الربع الثالث من عام 2021.

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