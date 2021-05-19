سياحة بولندا تطلق صفحتها العربية على الـ«فيسبوك» بسوق السفر

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هيئة السياحة البولندية، خلال مشاركتها في سوق السفر العربي في دبي، صفحتها باللغة العربية على الـ«فيسبوك»، لنشر محتوى من معلومات وصور وفيديوهات حول أبرز الوجهات السياحية في بولندا.

وقالت السفارة البولندية لدى الإمارات، في بيان صحفي، إن الصفحة تهدف للتواصل مع الجمهور العربي في منطقة الخليج، وكل الدول العربية، عبر نشر معلومات مفصلة وصور وفيديوهات حول المعالم السياحية، التي تجذب السائح العربي، من الطبيعة الجميلة إلى الفنادق والمطاعم والمراكز الصحية المتخصصة في كل المجالات مثل جراحة السمنة والتجميل، وقضاء استراحة في منتجعات صحية خاصة في قلب الجبال.

وأضافت السفارة البولندية: إن هناك ثلاثة أسباب تجعل بولندا وجهة سياحية مثالية، «وهي الأمان والتكاليف المعقولة جداً مع جودة ممتازة للخدمات سواء الإقامة في الفنادق، أو الطعام، إضافة إلى الطبيعة الساحرة والمدن الجميلة».

وتشارك بولندا في معرض سوق السفر العربي 2021 في دبي من 16 إلى 19 مايو، وذلك من خلال وفد من هيئة السياحة البولندية.

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