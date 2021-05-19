«سياحة عجمان» تستهدف زيادة التدفق السياحي بدعم الشركاء

المصدر: دبي- البيان

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان مشاركتها الناجحة والمميزة في معرض سوق السفر العربي 2021، والذي انطلقت فعاليته في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الوجهات العالمية وصانعي القرار في القطاع السياحي، إلى جانب الشركات السياحية وشركات الطيران، فمن خلال الاجتماعات المكثّفة، نجحت عجمان في تعزيز مكانتها على خريطة الاستثمارات السياحية على مستوى المنطقة، في ظل ما تتمتع بها من مقومات وما تتبناه من استراتيجيات أسهمت في جذب الاستثمارات السياحة من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها أهم الخطط والاستراتيجيات والبرامج السياحية، التي تنتهجها الإمارة، وسلّطت الضوء على معالم الجذب السياحي فيها، وأهم الفعاليات والبرامج الترفيهية، وخصوصاً السياحة البيئية في محمية الزوراء الطبيعية والأنشطة المائية والسياحة التاريخية والتراثية.

وشارك في جناح دائرة التنمية السياحية في المعرض عدد كبير من الشركاء، ضم ممثلين عن كل من بلدية عجمان، هيئة النقل في عجمان، منطقة عجمان الحرة، شركة مرسى عجمان العقارية، والعديد من الجهات الحكومية والخاصة والشركات السياحية، التي تسعى من خلال مشاركتها إلى تحقيق الأهداف والترويج لإمارة عجمان محلياً ودولياً كونها وجهة سياحية مميزة.

وشهدت مشاركة الدائرة في المعرض عقد مجموعة من اجتماعات الأعمال مع ممثلي الوجهات العالمية والشركات السياحية والجهات المعنية بالقطاع السياحي في الدولة، كما شهد جناح الدائرة زيارة عدد كبير من كبار الشخصيات وأفراد الجمهور والمهتمّين.

وأشار صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان إلى أن الدائرة نجحت في الترويج لإمارة عجمان في معرض سوق السفر العربي، حيث ضم جناحها ممثلين من قطاع الضيافة في الإمارة، الذين عملوا خلال مشاركتهم على بناء علاقات استراتيجية مع كبرى الشركات، التي تعمل في مجال السياحة والسفر، إضافة إلى التواصل عن قرب مع قادة صناعة السياحة والسفر في الدول العربية والخليجية والعالمية، من خلال الترويج للعوامل السياحية والعناصر الاستثمارية النوعية، التي تحتضنها عجمان، والخدمات المقدمة للمستثمرين للبدء بمشاريعهم السياحية في الإمارة، والإجراءات المبسّطة، التي تقدّمها لهم حكومة عجمان لتنفيذ الاستثمارات الخاصة بهم.‬

وأوضح الجزيري أن الإقبال الواسع على جناح إمارة عجمان يؤكّد السمعة المرموقة، التي تحظى بها الإمارة كونها وجهة سياحية جاذبة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن معرض «سوق السفر العربي 2021» شكّل منصة مثالية لإلقاء الضوء على التطورات المتسارعة على قطاع السياحة في عجمان، والتي تتمحور حول زيادة عدد الغرف الفندقية وإطلاق مبادرات نوعية تعزّز تنافسية المنتج السياحي في الإمارة، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف الجزيري "عقدنا اجتماعات ثنائية مع نخبة شخصيات بارزة من القطاع الحكومي، ومجتمع الأعمال والاستثمار، تخللتها بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الآفاق الواعدة بالتزامن مع الجهود الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن إمارة عجمان نجحت في تحقيق إنجازات على صعيد توفير أوسع قدر من التسهيلات المؤسسية والتشريعية والإجرائية الهادفة إلى توفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار في مجالات عدة، بما فيها المجال السياحي.

وشهد جناح الدائرة خلال المعرض تقديم عروض مرئية لأهم المواقع السياحية والتاريخية، مع التعريف عن أبرز الخدمات والمبادرات والمشاريع، التي تم تدشينها مؤخراً والمنشآت السياحية، التي سيتم افتتاحها قريباً، والتي تمثّل إضافة مهمة للتجارب السياحية الفريدة.

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