إطلاق «سويس- بل أدميرال الجفير» في سوق السفر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سويس- بل هوتيل إنترناشيونال افتتاح فندقها سويس- بل سويتس أدميرال الجفير في سوق السفر العربي في دبي، وتفضل د. زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة، التجارة والسياحة في مملكة البحرين، بإعلان افتتاح الفندق، خلال فعاليات سوق السفر في دبي، بحضور رضا بدر رئيس مجلس إدارة إتش آر آر بروبرتيز، وحسين بدر الرئيس التنفيذي لشركة إتش آر آر بروبرتيز، وفاطمة جعفر منصور الصيرفي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض (BTEA)، ولوران أ. فوافنيل، نائب الرئيس الأول- للعمليات والتنمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند؛ نائب الرئيس الأول- الموارد البشرية للمجموعة وتنمية المواهب، سويس- بلهوتيل إنترناشيونال، وألبان دوتيمبل، المدير العام للعقارات المتعددة في البحرين، سويس- بلهوتيل إنترناشيونال.

العلامة سويس- بل سويتس جزء من محفظة سويس- بل هوتيل انترناشيونال، التي تضم 16 علامة غير تقليدية، وسوف تكون متاحة لأول مرة في البحرين، حيث تتمتع سويس- بل هوتيل إنترناشيونال بوجود قوي، من خلال تشغيل فندقين رائعين آخرين.

يدور مفهوم سويس- بل سويتس أدميرال الجفير الجميل، الذي يحمل 4 نجوم حول إعادة تعريف مشهد الفنادق المحلية الحضري، بما يتمتع به من روح الحياة العالمية.

وقال حسين بدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش آر آر بروبرتيز»،: «نحن سعداء بالشراكة مع مجموعة ضيافة عالمية شهيرة مثل سويس- بل هوتيل إنترناشيونال. نحن على ثقة من أن موقع سويس- بل سويتس أدميرال الجفير المتميز في قلب الجفير على الشارع المجاور للزقاق الأمريكي (شارع الشباب)، قبالة القاعدة البحرية الأمريكية، وما توفره العلامة من مزايا فريدة وأفضل مرافق في فئته سوف يجعلانه اختياراً مفضلاً في البحرين».

أكد جافن م. فول، رئيس مجلس الإدارة ورئيس سويس- بل هوتيل إنترناشيونال أن: «البحرين سوق رئيسي بالنسبة لنا، ونحن سعداء بتوسيع وجودنا في المملكة مع شريك أعمال قوي مثل إتش آر آر بروبرتيز ذ.م.م. فندق سويس- بل سويتس أدميرال الجفير الراقي إضافة رائعة لمشهد الضيافة في البحرين، ونحن نؤمن أن المسافرين الدوليين والمقيمين المحليين على حد سواء سوف ينجذبون إلى الفندق ومفهومه الجديد المنعش القائم حول أسلوب حياتهم العصري. افتتاح الفندق شهادة بثقة شركائنا الدائمة في علاماتنا التجارية العالمية. ومع توجه الصناعة نحو التعافي في 2021 وما بعدها، فإن توسعنا المستمر سوف يمهد الطريق لنمو قوي».

أوضح لوران أ. فوافنيل، النائب الأول للرئيس، العمليات والتطوير، أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، والنائب الأول للرئيس – الموارد البشرية وتنمية الموهبة سويس- بل هوتيل إنترناشيونال، أن: «أساليب الحياة أثناء السفر تتطور وسويس- بل سويتس أدميرال الجفير يمزج المرونة مع أسباب الراحة المتوفرة في البيت والأناقة، ما يجعله الاختيار المثالي للإقامة القصيرة أو الممتدة على حد سواء، ولأن الفندق يوفر المزيد من المساحة للعمل والاسترخاء مع المرافق المرغوبة، فإنه يتيح الفرصة للضيوف للتمتع بأوقات يمكنهم اعتبارها خاصة بهم بسعر مقبول، كما يلبي احتياجات المسافرين العصريين».

سواء كان السفر للعمل أو الترفيه، فإن موقع سويس- بل سويتس أدميرال الجفير في قلب المدينة مثالي لاستكشاف المحيط المفعم بالحيوية والمدينة بأكملها. يضم الفندق 174 جناحاً أنيقاً وفسيحاً وكل الأجنحة مزودة بمرافق على أعلى مستوى، كما أن هذا الفندق العصري يقع على بعد 11 كم تقريباً من مطار البحرين الدولي. صمم الفندق للضيوف الباحثين عن مساحات عملية، خدمات فاخرة وتجارب لا تنسى يحملونها عند عودتهم لمنازلهم. الديكورات بألوان الأزرق الباعثة على الاسترخاء والمستوحاة من هدوء الخليج العربي، كما أن غرفه المجهزة بسخاء تعد تعبيراً عن الدفء والراحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز