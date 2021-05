إطلاق خدمة «المسافر كونسيرج» لتلبية تطلعات الراغبين بالتميز

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «المسافر»، العلامة التجارية البارزة لوحدة سفر الأفراد في مجموعة «سيرا»، خدمة جديدة كلياً، مختصة بخدمات السفر الفاخرة، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات سوق السفر العربي 2021، ويأتي الإطلاق تزامناً مع إعادة فتح الحدود في المملكة العربية السعودية، بهدف تلبية تطلعات المسافرين من المملكة الراغبين في استكشاف الوجهات السياحية الاستثنائية، وتغذية شغفهم بالسفر، من خلال خدمات حصرية، تضمن لهم الراحة والتميز.

ويهدف إطلاق «المسافر كونسيرج»، إلى الارتقاء بقطاع السفر والسياحة السعودي بعد إعادة فتح الحدود، وذلك انطلاقاً من نتائج الاستطلاع الثاني الذي أجرته «المسافر» لتوجهات السفر، والذي تناول سلوكيات السفر بين السعوديين بعد عام على الجائحة، حيث أظهرت الدراسة رغبة المسافرين السعوديين بقضاء عطلات خارجية، وقال أكثر من 80 % من المشاركين إنهم يخططون للسفر للخارج خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ فتح الحدود. ونظراً لهذا الترقب المتزايد نحو السفر، سوف تتيح خدمة «المسافر كونسيرج» لنخبة من العملاء، تجربة سفر مخصصة واستثنائية.

وسيستفيد من الخدمة الجديدة العملاء الذين تنطبق عليهم الشروط التي تؤهلهم للحصول على عضوية «المسافر كونسيرج»، والتي تمنحهم فرصة الاستمتاع بمجموعة من الفنادق الفاخرة، والتجارب والمزايا القيمة والحصرية في المنطقة، حيث سيحظى الأعضاء بخدمة مخصصة، في ما يخص ترتيبات السفر وفقاً لتفضيلاتهم، بما في ذلك حجوزات الطائرات الخاصة واليخوت، وترتيبات التسوق الشخصية، وحجوزات المطاعم، وغيرها الكثير لمختلف الرحلات، سواء كانت عطلات نهاية الأسبوع القصيرة، أو الإجازات الفاخرة في كافة أنحاء العالم، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والاهتمام أثناء السفر.

هذا، وسيقوم مصممو ومستشارو السفر المختصون في «المسافر»، بقيادة روب أرو، الخبير في مجال تخطيط تجارب السفر الفاخرة، بتصميم باقات مخصصة، تشمل كافة جوانب رحلات العملاء، من الفنادق الفاخرة، وحجوزات تذاكر الطيران، إلى التجارب الفريدة في الوجهات السياحية، إضافة إلى تقديم أعلى مستويات الخدمات والمزايا، ليس فقط في الوجهات المعروفة، وإنما ضمن الوجهات الأقل شهرة، والتي لم يزرها المسافرون من المملكة العربية السعودية من قبل. كما تشمل الخدمة استشارات السفر والدعم على مدار الساعة، بهدف خلق تجربة سفر مميزة، تتماشى مع توقعات العملاء في ما يتعلق برحلات السفر المخصصة والحصرية.

وقال مزمل حسين نائب الرئيس التنفيذي. وحدة سفر الأفراد مجموعة «سيرا»: «بصفتنا العلامة التجارية الرائدة متعددة القنوات بمجال السفر في المملكة، فنحن على اطلاع تام بمختلف احتياجات المسافرين السعوديين في الوضع الجديد ما بعد الجائحة، والتي تتخطى العطلات التقليدية، وتتوجه نحو التجارب الفريدة والحصرية. ونظراً لمعرفتنا العميقة بالسوق السعودي، فنحن نسعى إلى الارتقاء بتجربة حجوزات السفر بعد إعادة افتتاح الحدود، لذا، أردنا تصميم منتج جديد تماماً، قادر على تقديم تجارب سفر فاخرة، تفوق توقعات عملائنا، والتي يمكن حجزها عبر قنواتنا المتعددة».

تعد خدمة «المسافر كونسيرج»، جزءاً من شبكة وكالات TravellerMade المختصة بتوفير رحلات فريدة وحصرية للمسافرين الباحثين عن تجارب مختلفة ومبتكرة. كما عقدت الشركة من خلال علامة «المسافر كونسيرج»، عدة شراكات مع برامج مميزة ومعروفة مثل Four Seasons Preferred Partner و Stars by Marriott Luxury و Impresario by Hilton Luxury، من أجل تقديم الأفضل لعملائها في ما يخص ترتيبات السفر.

هذا، وأطلقت «المسافر» خدمة إضافية تحت اسم «خدمات كونسيرج لترتيبات السفر»، والتي تستهدف العملاء الراغبين بالاستفادة من الخدمات الفاخرة لرحلات معينة، حيث بإمكانهم شراء هذه الخدمة لمرة واحدة عبر منافذ التجزئة، ومراكز الاتصال، وتطبيق واتساب التابعة لشركة «المسافر».

