"تريب أدفايزور": فيرمونت باب البحر أبوظبي من أروع منتجعات العالم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تنشط دورة البحث عن المقاصد السياحية الأجمل من حول العالم بعد أن لاحت في الأفق معالم التخفيف من قيود السفر، فخصص موقع "ميرور" البريطاني نقلاً عن "تريب أدفايزور" المتخصص بالسفر مقالاً مرفقاً بالصور يدرج أروع 15 منتجع في العالم، لتحتل الإمارات، تحديداً منتجع فيرمونت باب البحر في أبو ظبي موقعاً على القائمة. وأشار الموقع مرفقاً صورة مذهلة للمنتجع إلى مدى فخامة الفندق الذي يتماهى مع اسمه مطلاً على واجهة بحرية تتغني بالشواطئ الرملية الذهبية وأجنحة شاسعة فاخرة مع مناظر ساحرة تشرف على أفق سماء مدينة أبو ظبي.

وكشف الموقع أن منتجع وسبا "إميرالد مالديفز" في جزر المالديف احتل المرتبة الأولى على القائمة مع فلل فوق سطح الماء ومسابح خاصة وسبا ومطاعم فاخرة.

وتلاه في المركز الثاني فندق "غولدن تمبل" الحالم ذات الأجنحة الراقية في كمبوديا، فيما حلت إيطاليا بالمركز الثالث مع "سكستانسيو لو غروتي ديلا سيفيتا". وحل "لا فورتونا على بحيرة أتيتلان" في غواتيمالا بالمركز الرابع.

أما فندق "روكابيلا ميكونوس" في ميكونوس جاء خامساً، يليه كل من "وابا دي أومي سايدمين" في إندونيسيا و"كافاس وأين لودج" في الأرجنتين. وتربعت تنزانيا في المركز الثامن مع فندق "بالادين زانزيبار" البحري.

وظهرت المالديف من جديد في المركز التاسع مع "يو أند مي كوكوون مالديفز"، وعاشراً حلّ منتجع "فيرمونت باب البحر" في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، تلاه كل من "تام توك غاردن" في فيتنام، و"غراند أوتيل تيرميزو" في إيطاليا، "وماكادا باي ذا سي" في كوستا ريكا، وفندق "هارد روك أوتيل لوسكابوس"، و"هيفين ريفييرا كانكون" في المكسيك.

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