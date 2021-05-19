" الاتحاد للطيران" و"الخطوط السعودية" توقعان اتفاقية اكتساب واستبدال الأميال

المصدر: وام

وقعت " الاتحاد للطيران " و " الخطوط الجوية السعودية " اتفاقية جديدة لبرنامجي الولاء التابعين للناقلتين لاكتساب واستبدال الأميال والتي من شأنها تعزيز للشراكة بالرمز بينهما.

وبموجب الاتفاقية الجديدة سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد وبرنامج الفرسان من اكتساب واستبدال الأميال على رحلات الشركتين، إضافة إلى اكتساب أميال الفئات وشرائح الفئات، الأمر الذي يساعدهم على الترقي للمستوى التالي من الفئات بصورة أسرع.

ويمكن للأعضاء كذلك اكتساب واستبدال الأميال على رحلات الشراكة بالرمز التي تشغلها كل من الاتحاد للطيران والخطوط الجوية السعودية.

وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران إن الاتفاقية تسهم في تعزيز التزام الشركتين بسفر الأعمال والترفيه في كلا السوقين كونها تكمل اتفاقية الشراكة بالرمز القائمة حاليا بين الجانبين وتفتح مزيدا من الوجهات أمام أعضاء ضيف الاتحاد لاكتساب وإنفاق الأميال من خلال السفر.

من جهته، قال خالد البسام، رئيس الشؤون التجارية في الخطوط الجوية السعودية إن الاتفاقية تستند إلى تاريخ مشترك من التعاون الناجح بين الشركتين.. ومن خلال منح الضيوف مزيدا من الفرص لاكتساب واستبدال الأميال فنحن نقدم قيمة كبيرة ودرجة عالية من المرونة بما يساعد على دعم النمو في الطلب والمساهمة في تحقيق هدف المملكة المتمثل في تعزيز قطاعي الطيران والسياحة.

وستقوم الشركتان أيضا بإعادة إطلاق اتفاقية الشراكة بالرمز فيما وراء مركز العمليات الرئيسي لكل شركة.. وبموجب هذه الشراكة التجارية الشاملة التي ضمت أكثر من 110 آلاف رحلة طيران خلال العامين الماضيين، فقد أضافت الخطوط الجوية السعودية رمزها SV على 15 وجهة من وجهات الاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.. فيما أضافت الاتحاد للطيران رمزها "EY" على وجهات الخطوط الجوية السعودية في المملكة المتحدة وباكستان الأمر الذي أسهم في دعم وتيرة النمو والتعافي لكلتا الشركتين، ومنح المسافرين وعملاء الشحن مزيدا من الخيارات والراحة والمرونة، وترسيخ الروابط بين الدولتين.

و على صعيد مجالات التعاون الأخرى تعاونت الاتحاد للطيران الهندسية و الخطوط الجوية السعودية في مرافق العمرة والتصليح والعمليات التشغيلية في أبوظبي وذلك منذ عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن " الاتحاد للطيران " بدأت رحلاتها إلى الرياض عام 2004.. وقبل جائحة كورونا كانت الناقلة تشغل 77 رحلة أسبوعية بين أبوظبي والرياض والدمام والمدينة المنورة.. وتشغل حاليا رحلات مباشرة إلى كل من الرياض والدمام وجدة ويتمكن مسافرو العبور من المملكة العربية السعودية عبر أبوظبي من الاستفادة من خدمات مركز التخليص المسبق وهو المرفق الوحيد للهجرة وحماية الحدود الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتيح للمسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية إجراء كافة معاملات الهجرة والجمارك وفحوص الزراعة في أبوظبي قبل التوجه إلى شيكاغو ونيويورك وواشنطن العاصمة.

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