منتجعات «جيه إيه» تحتفي في سوق السفر بأدائها القوي العام الماضي

المصدر: دبي- البيان

أكدت منتجعات وفنادق «جيه إيه» الإماراتية نجاح أداء منتجعاتها الثلاثة على المحيط الهندي، خلال فترة الانقطاع التي شهدها قطاع السفر، موثقة موقعها الريادي على الصعيد العالمي، فقد حقق منتجعا جيه إيه مانفارو المالديف، وجيه إيه إنشانتد آيلاند الفاخران أداء قوياً، خلال هذه الفترة، التي شهدت اضطراباً في السوق، كما تم الافتتاح الرسمي لمنتجع ثالث في سيشيل، خلال مارس 2021، وتتوقع المجموعة مواصلة النجاح مع إضافة مطار جديد في جزر المالديف، وإنهاء الأعمال في مرافق المنتجع الجديد في سيشيل.

مانفارو المالديف

حققت جزر المالديف نجاحاً مبهراً باعتبارها وجهة سياحية عالمية أثناء الجائحة بفتح أبوابها أمام المسافرين في يوليو 2020 مع اتباع إجراءات احترازية صارمة، للوقاية من «كوفيد 19»، وأكد أرخبيل الجزر في المحيط الهندي مكانته باعتباره ملاذاً آمناً عن طريق السيطرة على معدلات الإصابة بشكل كبير، فقد استقبلت الجزر ما يزيد على 556 ألف زائر خلال عام 2020 فقط، فيما اتّبع الزوار إجراءات الأمان والسلامة، محافظين على التباعد الاجتماعي في العديد من الجزر الخاصة.

وشهد منتجع جيه إيه مانفارو المالديف ارتفاعاً في الحجوزات، وخصوصاً من أسواق جديدة مثل الهند، حيث سعى الضيوف للاستمتاع بالخدمات الراقية من فئة خمس نجوم على ملاذات الجزر البعيدة.

ويوصف المنتجع الحائز الجوائز بأنه «ملاذ روحي ومنتجع حصري في جزيرة غنية بالخضرة»، واستقبل جيه إيه مانفارو المالديف مشاهير وكبار نجوم بوليوود، حيث أمضوا فترة الإجازة في تجديد حيويتهم وإنعاش روحهم، وخصوصاً في مقرات الإقامة المكونة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم بمساحاتها الرحبة، وتوفر إحداها بركة سباحة كبيرة الحجم بإطلالة لا متناهية، فيما تقدم الأخريان بركة سباحة عائلية فريدة، وبركة سباحة خاصة، بالإضافة إلى جناح النادي الصحي المنفصل وغرف البخار والساونا.

وفي عام 2021، يشهد المنتجع استمرار الطلب المرتفع من مختلف الأسواق مع توقعات بارتفاع كبيرٍ آخر عند افتتاح مطار جديد مع نهاية مايو في جزيرة هوارافوشي المجاورة، التي تبعد 70 دقيقة بالطائرة من مطار مالي.

وبالرغم من الموقع المميز الذي يتمتع به منتجع جيه إيه مانفارو المالديف في أقصى الطرف الشمالي من جزيرة ها إليفو أتول، فيمكن الآن للضيوف الوصول إلى منتجعهم المثالي في غضون 10 دقائق على متن القارب السريع من مطار هورافوشي.

وتضع إضافة المطار الجديد منتجع جيه إيه مانفارو المالديف في متناول جمهور أوسع مع إضافة مزيد من الرحلات إلى المناطق العذراء غير المأهولة في الشمال.

إنشانتد آيلاند وجهة مثالية

ويعود نجاح منتجع جيه إيه إنشانتد آيلاند إلى اتباع أعلى معايير إجراءات السلامة المترافقة بمزايا الخصوصية، التي يتمتع بها المنتجع المكون من 10 فلل حصرية.

وفاز منتجع جيه إيه إنشانتد آيلاند بجائزة أفضل منتجع خاص على جزيرة عالمياً لعام 2020 ضمن حفل توزيع جوائز السفر العالمية، ويعد منتجع جيه إيه إنشانتد آيلاند ملاذاً فاخراً في جزر سيشيل، ويتميز برماله البيضاء اللؤلؤية والنباتات الاستوائية المورقة، وتحيط به المياه الفيروزية والحياة البحرية الملونة في محمية بحرية وطنية.

وتضم الجزيرة 10 فلل، ثمانية منها تبلغ مساحة كل منها 130 متراً مربعاً، زودت كل منها ببركة سباحة خاصة، وتتسع كل منها لشخصين بالغين وطفل واحد. وتتميز الفيلتان الفاخرتان الأخريان بالمساحة الرحبة، التي تزيد على 240 متراً مربعاً في كل منهما، وتحمل الفيلتان اسمي Enchanted Signature Villa

وFlamboyant Vill، وتتسع كل منهما إلى 4 أشخاص وطفلين، وزودت كل من الفيلتين ببركة سباحة خاصة وحديقة ومنصة خارجية مظللة، لتناول الطعام في أجواء حصرية ضمن موقع الفيلا. وتتمتع جميع الفلل بإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ الخلاب، حيث يمكنهم الاستمتاع بالأجواء الهادئة والمياه المحمية.

وفي يوليو 2020، أعلن المنتجع عن أسعار حجوزات جديدة للجزر، تبدأ من 9،9950 يورو في الليلة، متيحاً المجال لـ 24 ضيفاً للاستمتاع بالجزيرة بشكل حصري، ما أثبت أنها استراتيجية ناجحة، حيث استقبل الفندق مجموعات خاصة من روسيا، استمتع الضيوف بمجموعة متنوعة من الأنشطة المائية، ابتداء من رحلات اليخوت، ووصولاً إلى رحلات التنقل بين الجزر والتزلج على المياه والغطس والتجديف بالكاياك والرحلات البحرية وصيد الأسماك، كما يمكن للضيوف أيضاً ركوب القارب السريع في رحلة لمدة 15 دقيقة نحو الجزيرة الرئيسية للاكتشاف الثقافة المحلية أو اختبار علاجات الجسم العلاجية في السبا الموجود على قمة التلة، والذي يضم غرفة بخار خاصة وغرفة استحمام وإطلالات خلابة على Pavilion Bwa Zoli Ker، وجناح اليوغا.

وجهة استوائية جديدة

بالرغم من التحديات العديدة في عامي 2020 و2021، طرحت مجموعة الضيافة الإماراتية، فنادق ومنتجعات جيه إيه، وجهة استوائية جديدة في سيشيل في شهر مارس تحمل اسم جيه إيه إنشانتد ووتر فرونت فيلا، وتوفر الوجهة الجديد 10 فيلات حصرية فاخرة على الساحل الشرقي لجزيرة ماهي.

ويبعد جيه إيه إنشانتد ووتر فرونت فيلا مسافة 5 كيلو مترات فقط عن مطار سيشيل الدولي، ويبعد مسافة أربعة كيلو مترات عن العاصمة فيكتوريا، كما يتميز المنتجع بقربه من العديد من المطاعم والوجهات المميزة على جزيرة إيدن.

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