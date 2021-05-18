«الإعلام السياحي بالإمارات» يبحث سبل التعافي في سوق السفر

المصدر: أبوظبي – البيان

يعقد المركز العربي للإعلام السياحي،اليوم، ورشة عمل بالإمارات، بالتزامن من انعقاد فعاليات معرض سوق السفر العربي، وذلك لتسليط الضوء على سبل تعافي القطاع السياحي، بعد انحسار تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وستجمع الورشة، التي ستقام افتراضياً عبر الإنترنت، نخبة من أبرز المتخصصين والمسؤولين في مجال السفر والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور ممثلي الإعلام السياحي، ومن المقرر أن تخرج الورشة بمجموعة من التوصيات تضم إلى توصيات أخرى من ورش عمل مماثلة في باقي الدول العربية، تمهيداً لانعقاد الملتقى العربي السنوي الثالث عشر للإعلام السياحي في 23 مايو الجاري بجمهورية مصر العربية، والذي سيعقد افتراضياً تكريماً لروح المغفور له، بإذن الله، الكاتب الصحفي الكويتي جاسم التنيب.

وسيكون ضمن المشاركين في ورشة العمل، الإعلامي الإماراتي عبدالرحمن نقي أمين السر- جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور جمال المجايدة، المدير التنفيذي لشركة آيريس ميديا للخدمات الإعلامية بدولة الإمارات، وأحمد حسيب الرئيس التنفيذي لمجموعة جيون الفندقية، وخالد زكي المدير العام الإقليمي لفنادق كراون بلازا وهوليداي ان أبوظبي ودبي.

وقال حسين المناعي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي: «سنلقي الضوء خلال ورشة العمل التي ستعقد افتراضياً بالإمارات سبل التعافي ودعم السياحة الداخلية والبينية بين الأقطار العربية، وسنسلط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو المسؤولية التي تقع على عاتق الإعلام السياحي خلال فترة الجائحة، وما بعدها ودوره في تسريع التعافي، والمحور الثاني حول كيفية عبور السياحة العربية من تداعيات الجائحة وزيادة وتيرة نمو الحركة السياحية، والمحور الثالث والأخير بشأن تعزيز الابتكار ومهارات الرقمنة وتيسير السفر الآمن والسلس والمستدام».

وتابع المناعي: «من المقرر أن تخرج ورشة الإمارات بتوصيات رئيسية عدة لدعم تعافي قطاع السفر والسياحة عربياً، على رأسها وضع بروتوكولات موحدة للوجهات السياحية العربية، ووضع قطاع السياحة والسفر ضمن الأولويات لدى الحكومات العربية، وإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية، وخفض الضرائب على المسافرين، وزيادة حملات التسويق والدعاية السياحية المشتركة بين الوزرات والهيئات السياحية العربية، وتشجيع السياحة الداخلية كونها أحد البدائل السريعة لإعادة النشاط في الوقت الراهن».

ويضم المركز العربي للإعلام السياحي في عضويته مئات المتخصصين في القطاع الإعلامي المتخصص في السياحة ورواد منصات التواصل الاجتماعي ومسؤولي العلاقات العامة في 15 دولة عربية، ويعمل بشكل تطوعي للترويج للسياحة العربية، حيث يكمن دوره في ثلاثة أوجه مهمة، أولاً، الترويج عن السياحية العربية، وثانياً، تدريب وتأهيل إعلاميين وصحافيين متمرسين في الإعلام السياحي، وثالثاً، جوائز الإعلام السياحي.

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