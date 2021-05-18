دبي القابضة تسلّط الضوء على تنوّع الوجهات والعروض السياحية في دبي

المصدر: دبي - البيان

شاركت دبي القابضة، الشركة العالمية متنوعة الأنشطة التي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، في معرض سوق السفر العربي 2021، وهو أكبر حدث تجاري وحضوري للسيّاحة والسفر في المنطقة ويشكل محطة رئيسية على أجندة الفعاليات العالمية لهذا القطاع.

ويُقام الحدث بنسخة هجينة هذا العام تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة»، ويمثّل دبي القابضة فيه كلّ من مجموعة جميرا، والقرية العالمية، ومنتجعات حتّا ووادي هب، ودبي باركس آند ريزورتس، لتسليط الضّوء على تنوّع الوجهات والعروض السّياحية في دبي.

وخلال المعرض، سلّطت مجموعة جميرا، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لـ «دبي القابضة»، الضوء على أحدث مشاريعها والتقدّم المحرز في خططها للنمو والتوسع، واستعرضت أفكارها حول تعزيز تجربة الضيوف خلال العام الماضي.

وقد صُنّفت جميرا من بين العلامات الفندقية المحلية الأكثر شهرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير حالياً 23 فندقاً وأكثر من 6500 غرفة فندقية، مع محفظة فندقية متنامية في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا بما يتماشى مع رؤيتها المتمثلة في مواصلة الارتقاء بمستوى قطاع الضيافة العالمية.

مغامرات بيئية

ضمن الشراكة المستمرة لـ «دبي القابضة» مع «دبي للسياحة»، شاركت حتّا، إحدى وجهات المغامرات البيئية الأكثر شهرة في دولة الإمارات، في المعرض وكشفت السّتار عن أبرز أحداث موسمها الذي اختُتِمَ أخيراً في حتّا وادي هب ومنتجعات حتّا وحقَّق نجاحاً كبيراً، إذ شهد الموسم إضافة حتّا دوم بارك، وهي تجربة تخييم جديدة ومتميزة تقدِّمها «دبي القابضة».

ومنذ افتتاحه في عام 2018، استقبل حتّا وادي هب، الذي يضم منتجعات حتّا، على مدار ثلاثة مواسم متتالية أكثر من نصف مليون زائر من أكثر من 120 جنسية.

وقد أدّت «دبي القابضة» دوراً رئيسياً في بناء إمكانات السياحة والاستثمار في منطقة حتّا، وعرضت هذه الوجهة الجبلية الجميلة بشكل متميز على العالم.

وستواصل «دبي القابضة» المساهمة في «الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا»، والتي تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة، وتشكِّل مكوناً رئيسياً لخطة «دبي الحضرية 2040» التي أُطلقت حديثاً.

هذا وقد اختتمت القرية العالمية، إحدى أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، موسمها الخامس والعشرين المتألّق والذي شكّلَ اليوبيل الفضي للوجهة، وحظيت بإقبال كبير من الزوار وإشادة دوليّة واسعة.

وشهدت نهاية الموسم تحقيق «أعلى ارتفاع لإطلاق الألعاب النارية أثناء القفز الحرّ»، مسجّلة رقمها القياسي الخامس والعشرين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال ستة أشهر فقط، وهو ما أعلن عنه الفريق الإداري احتفاءً بهذا الموسم المميز.

كما أظهرت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، خلال المعرض أحدثَ عروضِها التي تهدف إلى تقديم تجارب جديدة ومميّزة تلبي رغبات الزوار من جميع الفئات العمرية.

دور حيوي

وقال خالد المالك، العضو المنتدب لدبي القابضة: «يُعد معرض سوق السفر العربي من أهم الفعاليات في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، ومن المشجّع أن يعود هذا العام بعد الصعوبات التي واجهها القطاع على الصعيد العالمي.

يحدونا الفخر كمجموعة بتأدية دور حيوي في بلورة المشهد السياحي في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة عالمياً على مر السنين من خلال العديد من عروض الضيافة والترفيه، بما في ذلك فندق برج العرب جميرا، أول فندق في العالم من فئة 7 نجوم.

إنها بالفعل فرصة رائعة لعرض محفظة «دبي القابضة» الواسعة والمتنوعة، والمساهمة في ترسيخ دبي كمركز رائد للسياحة والأعمال والعيش بأسلوب حياة مميّز في المنطقة والعالم».

وأضاف: «إنّ دبي قادرة على مواصلة تحقيق النمو في قطاعها السياحي وسيبقى التفاؤل حليفنا بهذا الصّدد، فقد أظهرت دولة الإمارات مرونة كبيرة خلال العام 2020، وهي من بين عدد قليل من البلدان التي تمكّنت من توفير جودة الحياة نفسها التي اتسمت بها قبل انتشار الجائحة، ومن المرجح أن يستمر ذلك في تحفيز الطلب، لا سيما في قطاع السياحة لدينا. وستواصل «دبي القابضة» التزامها في دعم مرحلة التطوّر المقبلة في دبي».

ومن الجدير بالذكر أن «دبي القابضة» تساهم بفاعلية من خلال مشاريعها ومبادراتها المختلفة في خطة «دبي الحضرية 2040» التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى واحدة من أفضل مدن العالم للزيارة والعيش والعمل والسياحة.

وترسيخاً لمسؤوليتها الاجتماعية، تعمل دبي القابضة «من أجل غدٍ أفضل» بهدف تحقيق السعادة في المجتمع وتمكين السكان والسياح من الاستمتاع بجودة حياة عالية.

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