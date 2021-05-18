استعراض المقومات الفنية والثقافية والتراثية لدبي في سوق السفر

المصدر: دبي - البيان

تستعرض دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) في مشاركتها في معرض سوق السفر العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى يوم الأربعاء 19 مايو الجاري، المقومات الفنية والثقافية والتراثية التي تزخر بها دبي وتلعب دوراً في تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للثقافة والفنون في المنطقة، ويجعلها وجهة مفضلة للمبدعين والمثقفين وعشاق التراث.

وذلك بما يتماشى مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبإمكان زوّار جناح دبي زيارة المعرض الفني الذي تنظمه «دبي للثقافة»، ويضم 14 لوحة من الأعمال الأصلية لـ10 فنانين ومصورين إماراتيين موهوبين تبرز جمال المدينة من منظور مشوّق وجديد.

وتؤكد إقامة هذا المعرض التزام «دبي للسياحة» و«دبي للثقافة» رعاية الموهوبين وتوفير الفرص المناسبة لإظهار فنونهم وإبداعاتهم، انسجاماً مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

وبهذه المناسبة، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تزخر دبي بالعديد من المقومات السياحية التي تميزها عن المدن العالمية الأخرى، وتزيد من جاذبيتها، فيما تعد الثقافة والفنون متأصلة في النسيج الاجتماعي للإمارة، وهي من العوامل الأساسية التي تعزز من مكانة المدينة وجهة مفضلة للزيارة، وذلك لاحتوائها على العديد من المناطق والأماكن التراثية والفنية والثقافية الفريدة.

في حين تؤكد دبي للسياحة من خلال استعراض الأعمال الفنية الإماراتية في جناح دبي بالمعرض مكانة المدينة مركزاً عالمياً للفنون والإبداع والتنوع الثقافي، فإنها تدرك في الوقت ذاته أهمية هذا الأمر في تحقيق النمو لقطاع السياحة.

وتسعى دبي من خلال استضافة وتنظيم المعارض والفعاليات الفنية إلى تعزيز مكانتها المتنامية مركزاً فنياً وثقافياً يجمع أبرز المواهب المحلية والعالمية، ما يتيح الفرص أمام الزوار والجمهور لاستكشاف الفنون المتنوعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وجنوبي آسيا».

وأضاف كاظم قائلاً: «في إطار جهودها لتحويل إمارة دبي إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025، توجه دبي للسياحة في الفترة المقبلة تركيزها نحو الترويج للوجهات الثقافية لاستقطاب المزيد من الزوار، وكذلك رواد الأعمال والمبدعين، فضلاً عن إطلاق المشاريع والمبادرات المتميزة التي تساهم في تنمية القطاع».

ومن جهتها قالت شيماء راشد السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»: «إن تسليط الضوء على المبدعين الإماراتيين من شأنه أن يظهر التنوع الهائل في المواهب الفنية التي تحتضنها الإمارة.

وينسجم دعمنا لهذه المواهب مع أحد مستهدفات خريطة طريقنا الاستراتيجية في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة لجميع عشاق الفنون والثقافة، ومنارة للتنوع الثقافي للمواهب من شتى أنحاء العالم، ومركزاً للإبداع والحوار بين الثقافات.

كما يتماشى التزامنا رفد هذا النوع من الأحداث والمبادرات مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة من خلال الثقافة والفن والتراث، وذلك عبر جعل هذه المفردات الرائعة في متناول الجميع وفي كل مكان، وتحفيز مشاعر الفخر والانتماء الوطني لدى جميع أفراد المجتمع، وصولاً إلى تحقيق رؤيتنا في جعل دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

ومن بين الأعمال الفنية المتميزة المعروضة في الجناح في معرض سوق السفر العربي منحوتة «الأزرق» للفنان جمال السويدي، وهي واحدة من بين منحوتات سلسلة أعماله «الحب» المستوحاة من علاقته بالبيئة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبّر جمال السويدي عن مدى تأثير دبي في استلهام أعماله، قائلاً: «استوحيت فكرة هذا العمل المرة الأولى في عام 2013 حينما كنت أسافر في رحلة استكشافية عبر الصحراء لاستلهام بعض الأفكار التي تساعدني في أعمالي المستقبلية، إلى أن رأيت شجرتي غاف كانتا معزولتين عن باقي الأشجار وفي الوقت نفسه كانتا توفران الرفقة والدعم لبعضهما بعضاً، إذ إن بساطة الطبيعة في الصحراء قد ألهمتني القيام بهذه الأعمال، مدفوعاً باعتقادي أن الحب يمكن العثور عليه أينما كان، ويمكن نقل الإحساس به والتعبير عنه في أي مكان».

وإلى جانب منحوتة السويدي، هناك لوحة زيتية رائعة للفنان عبدالقادر الريس، وكذلك منحوتة للفنان أحمد العنزي، ومجموعة من الأعمال الفنية التي قام بتصويرها كل من أحمد العنزي، وعبدالعزيز البستكي، وميثم العبودي، ومصعب المصعبي، إذ جرى انتقاء هذه اللوحات من الأعمال الفائزة بجائرة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الفعالية السنوية التي تعكس التزام دبي تشجيع ودعم الفن، وتظهر أيضاً أفضل اللقطات لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أجمل الصور لدبي وسحرها في جذب اهتمام العالم باعتبارها إحدى الوجهات العالمية المفضلة للزيارة والعمل والإقامة بها.

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