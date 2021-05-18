«الطيران المدني» تبحث تحسين تطبيق «الدرون»

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

استطلعت الهيئة العامة للطيران المدني، آراء مستخدمي تطبيق الطائرات بدون طيار «ماي درون هاب» الجديد الذي يستخدم بطاقة الهوية الإماراتية للتحقق التلقائي، حول آلية تسجيل الطائرات بدون طيار وإرشادات حول كيفية استخدام الخريطة المحدثة «فلاي زون ماب» للمناطق التي يسمح بها الطيران والتصوير.

وأضافت أنها طرحت مشورة واستطلاعاً لأخذ آراء الجمهور وتطبيقها في تحسين التطبيق، مشيرة إلى أنه تماشياً مع رؤية الحكومة، يواصل قطاع الطائرات بدون طيار الابتكار والتطور التكنولوجي يوماً بعد يوم، ما يتوجب دعم وتشريع النمو والتطور في استخدام الطائرات بدون طيار للشؤون الترفيهية أو المهنية، لتتماشى وبقية الطائرات الأخرى في سعيها للمحافظة على سلامة وأمن المجال الجوي لدولة الإمارات.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها ستعمل على رصد أبرز المقترحات المتعلقة بتكنولوجيا التعقيم والفحوصات ودراستها، وإضافة تطلعات الجمهور للارتقاء بمستوى الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات وعلى متن رحلات الناقلات الوطنية.

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