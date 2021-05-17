التعاون في تحسين ثقة المسافرين يعزز الانتعاش العالمي

المصدر: دبي - البيان

تبادل المتحدثون أفكارهم وآراءهم في جلسة اليوم الثاني من المسرح العالمي لسوق السفر العربي 2021 حول مدى أهمية دور القطاعين الحكومي والخاص محلياً ودولياً للعمل والتعاون معاً لتحسين ثقة المسافرين لضمان انتعاش السفر والسياحة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد تم تسليط الضوء على تحسين ثقة المسافرين وبناء المرونة لتحريك صناعة السفر العالمية مرة أخرى بالتعاون مع مجلس مرونة السياحة والسفر العالمي، أكبر معرض للسفر والسياحة في المنطقة.

بدأت الجلسة بمقابلة مع السيدة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية، والتي أوضحت كيف أدى التعاون بين الوزارات أثناء تفشي الجائحة مثالاً يحتذي به للبلدان الأخرى لضمان تمتع الوجهات وزوارها بأفضل تجربة ممكنة.

ونظراً لأن السياحة تحقق عادة أكثر من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومع استقطاب البلاد ما بين 6 إلى 7 ملايين زائر في عام 2021، فإن الطريق إلى انتعاش قطاع السفر والسياحة في مصر يسير بشكل صحيح على قدم وساق، حيث تعمل وزارتا السياحة والصحة جنباً إلى جنب بشكل وثيق لضمان صحة وسلامة كل من الزوار والمقيمين.

وقد انضم إلى السيدة شلبي من القطاع الخاص كل من: كلايف بورك، رئيس داون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والدكتور إديم أدزوجينو، المدير التنفيذي لـ «آفرو تشامبيونز» وكاشف خالد، المدير الإقليمي لأمن شحن الركاب في المطارات والتسهيلات في أفريقيا والشرق الأوسط لدى اتحاد النقل الجوي الدولي وستيفاني بويل، رئيسة الصناعة وشريكة الاتصالات لدى شركة سكاي سكانر؛ وإرنستو سانشيز بومونت، المدير العام لشركة أماديوس الخليج.

وقد تحدث سكوت هيوم، المدير المساعد للعمليات الأمنية في جلوبال ريسكيو عن أهمية تعاون القطاعين لتحسين ثقة المسافرين قائلاً: «يجب أن يكون هناك تعاون كبير بين الصناعة والحكومة الدولية لحل جهود جمع المعلومات وتوزيعها في جميع أنحاء العالم من أجل تعافي وعودة السفر من جديد، على المستوى الوطني، يدرك الجميع جيداً تعقيدات الوثائق والمتطلبات التي يجب إحضارها عبر الإنترنت لجعل السفر أسهل وأكثر أماناً، ومع ذلك، فإننا نحتاج أيضاً إلى معالجة مسألة ما يحدث عندما يصل المسافرون إلى وجهتهم وكيف يمكن للدول من تعزيز الشعور بالثقة في أذهان المسافرين».

وشهدت الجلسة النقاشية الثانية لهذا اليوم على المسرح العالمي لسوق السفر العربي حضور قادة الطيران بمن فيهم جورج ميشالوبولوس، رئيس الشؤون التجارية لشركة طيران ويز إير، وحسين دباس، المدير العام لشركة إمبراير للمشاريع الخاصة للشرق الأوسط وأفريقيا وجون برايفورد، رئيس شركة «ذا جيتسيتس» الذين اجتمعوا لمناقشة دور الطيران في التعافي السريع واستعادة الثقة وبناء حلول للسفر الدولي.

وفي الوقت نفسه، فقد سلّط منتدى السفر في معرض سوق السفر العربي الضوء على موضوعات أخرى مثل: مستقبل الترفيه والتكنولوجيا في الأحداث الكبرى بما في ذلك معرض إكسبو العالمي الذي تستضيف دبي، وكذلك كيفية استعادة الثقة في السفر لبدء تعافي وانتعاش الصناعة من جديد، كما تم الترحيب أيضاً بلجنة خبراء من جوجل ومجموعة بوسطن الاستشارية على خشبة مسرح ترافيل فورورد لمناقشة كيف يمكن لمنظمات تسويق الوجهة الاستعداد لاستئناف السفر على الرغم من التغييرات غير المتوقعة في الأفق.

وتعليقاً على مستقبل منظمات إدارة الوجهات السياحية أثناء تنقلها في ظل (كوفيد19)، علقت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط قائلة: «كان تطوير استراتيجيات السياحة استناداً إلى التخطيط السنوي وسلوك السفر المتوقع صعباً بشكل خاص خلال هذه الفترة.

ويسعدنا في معرض سوق السفر العربي أن نقوم بدعم المسوقين في الوجهات من خلال هذه الجلسة المخصصة التي تستضيفها جوجل ومجموعة بوسطن الاستشارية، حيث يشاركون رؤيتهم حول كيفية تغير مواقف المستهلكين تجاه السفر استجابة للجائحة وكيف يمكن لمنظمات إدارة الوجهات السياحية الاستعداد لاستئناف السفر في نهاية المطاف».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز