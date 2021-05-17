الكندية تعرض خدماتها على زوار سوق السفر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ايس لاكجوري لخدمات الهجرة الكائن مقرها في مدينة أونتاريو، وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال هجرة الأعمال التي يقع مقرها في كندا، عن خططها التوسعية في الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي، حيث تهدف الشركة التشارك في سوق السفر العربي إلى مساعدة 1000 شخص من رواد الأعمال والشركات الناشئة سنوياً لتوسيع أعمالهم في أسواق أمريكا الشمالية، مما سيعزز حجم الاستثمارات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا.

وتُعد دولة الإمارات أكبر سوق تصدير لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سجلت صادرات البضائع الكندية رقمًا قياسيًا بلغ 1.6 مليار دولار عام 2017، مما يعكس العلاقات الثنائية المتنامية.

تمتلك كندا جناحًا كبيرًا في إكسبو 2020، وسيضم الجناح الكندي - الذي تبلغ مساحته 1200 متر مربع في إكسبو 2020 في دبي - عناصر معمارية ترمز إلى الروابط الثقافية القوية بين كندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شركة ايس لاكجوري لخدمات الهجرة حاليًا بدراسة بحثية حول اتجاهات هجرة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الشرق الأوسط 2021، وسيُجرى الكشف عن نتائج البحث في حفل تدشين «ايس» في مدينة دبي في نهاية سبتمبر 2021.

فرصة إكسبو 2020

توقعت شركة «إرنست ويونغ» في تقريرها المعنون «التأثير الاقتصادي لإكسبو 2020 دبي '' أن إكسبو سيعزز اقتصاد الإمارات بقيمة 33 مليار دولار أمريكي (122.6 مليار درهم) من الاستثمارات التي ستوفر 905,200 وظيفة جديدة بدوام كامل ومساهمة بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فترة قصيرة لمدة ستة أشهر، كما سيستقطب إكسبو أكثر من 26 مليون زائر شخصيًا وافتراضيًا من منازلهم ممن سيشاركون عبر قنوات الإنترنت.

وقال شاه روخ زهيب، المحامي الكندي والشريك الإداري بشركة ايس لاكجوري لخدمات الهجرة: إن دولة الإمارات في مرحلة التعافي الاقتصادي، ولديها مستقبل واعد مدعوم بمعاملتها لأزمة»كوفيد 19«ولإطلاق حملة التطعيم في جميع أنحاء الدولة، حيث إننا أجرينا في»ايس«دراسة شاملة لسوق الشرق الأوسط، ووجدنا أن مدينة دبي لا تزال مركزًا للتجارة والأعمال والوجهة المفضلة لكافة المستثمرين، ولاحظنا أن هناك رغبة مكبوتة لدى المستثمرين في الشرق الأوسط للتوسع والاستفادة من الأسواق الكندية وأمريكا الشمالية.

واختتم شاه روخ حديثه قائلاً: هنا يبرز دور»ايس«لوضع كل حالة وطلب على المسار الصحيح حتى لا يواجه المستثمرون رفضًا بسبب التعامل غير السليم مع ملفه والوثائق غير المتوفرة وقلة عمليات هجرة الأعمال، حيث وجدنا أن 90٪ من حالات الرفض بسبب التقديم غير السليم للأوراق، وأن شركة»ايس«ستكون هي شركة الهجرة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي سيتولى إدارتها فريق مكون من ثلاثة محامين وخبراء كنديين يتمتعون بأعلى تقييم من نجاح طلبات التقييم.

نمو سوق الهجرة

وفقًا لتحليلات استيوت اناليتيكس»Astute Analytics«: تضاعفت عائدات برامج الهجرة الاستثمارية في السنوات الخمس الماضية أكثر من ثلاثة أضعاف، كما تشير التقديرات إلى أن حجم سوق خدمات هجرة الاستثمار العالمي سيشهد ارتفاعًا في معدل النمو السنوي الإجمالي بحوالي 5 % خلال الفترة المشمولة بالتوقعات 2021-2027.

يُعزى النمو إلى الحاجة الأكبر والملحة للتنقل بسبب الحظر الناتج عن»كوفيد 19 «وتجميد الأنشطة الاقتصادية والمخاوف الصحية.

تتخصص شركة»ايس" في تصريح عمل رواد الأعمال ورمزها C11، والذي يندرج تحت برنامج التنقل الدولي الكندي (IMP). ولغرض التأهيل للحصول على هذا الترخيص، يتعين على مقدم الطلب إثبات وجود استثمار بقيمة 150,000 دولار – 200,000 دولار في بنكه مع خطة عمل قابلة للتطبيق، وتتولى شركة استشارات الهجرة الخاصة به إنجاز باقي الإجراءات.

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