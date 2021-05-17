سان مارينو تشارك لأول مرة في سوق السفر وتعرض خططها في «إكسبـو دبـي»

المصدر: دبـي – البيان

تقوم جمهورية سان مارينو بعرض معالم الجذب والوجهات السياحية والتراثية الفريدة لديها للمرة الأولى على الإطلاق بدولة الإمارات خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM)، بالإضافة إلى عرضها للرؤى والأفكار المتعلقة بمشاركتها في «معرض إكسبو دبي» في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيقوم كل من وزير السياحة والمعارض بجمهورية سان مارينو، فيديريكو بيديني أماتي، والمفوض العام لسان مارينو إلى إكسبو 2020 دبي، ماورو ماياني؛ بحضور فعاليات معرض سوق السفر العربي.

يعتبر معرض سوق السفر العربي منصة مثالية لمسؤولي سان مارينو للتواصل والتفاعل مع الشركاء ووسائل الإعلام والجهات الراعية حول العلاقات الثقافية والاقتصادية العميقة بين جمهورية سان مارينو ودولة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات ذات الأهمية البالغة فيما يتعلق بتشجيع المزيد من السياح لزيارة المواقع الثقافية والمناطق الطبيعية ومناطق الجذب السياحي ومراكز التسوق في جمهورية سان مارينو.

ومع استعداداتها للمشاركة في «معرض إكسبو دبي»؛ فإن تواجد سان مارينو في معرض سوق السفر العربي يعزز من جهودها لتقديم نفسها كوجهة سياحية جاذبة لا ينبغي تفويتها؛ مع وقوعها داخل الأراضي الإيطالية وسهولة الوصول إليها عبر المطارات الرئيسية مثل مطار روما ومطار بولونيا.

تقع جمهورية سان مارينو في شمال إيطاليا وهي دولة مستقلة تأسست قبل أكثر من 1700 عام وتبلغ مساحتها 24 ميلاً مربعاً ويسكنها 33.000 نسمة.

وبهذه المناسبة؛ صرح فيديريكو بيديني أماتي؛ وزير السياحة والمعارض في جمهورية سان مارينو؛ قائلاً: «يسعدنا أن نكون جزءًا من معرض «سوق السفر العربي» وأن نشارك في تبادل الرؤى حول التطورات الجديدة في مجال السياحة وتسليط الضوء على مشاركتنا في معرض «إكسبو دبي» للمساعدة في إعادة بناء الثقة في السفر وإبراز جاذبية بلدنا للسائحين المحتملين؛ حيث يوفر معرض «سوق السفر العربي» فرصة متميزة لتقديم لمحة عن ثقافتنا واهتماماتنا المشتركة، كما أننا حريصون أيضًا على أن يرى الزوار قطعة من سان مارينو على أرض الإمارات العربية المتحدة حيث يوجد لدينا قطعة أثرية فريدة من نوعها عبارة عن مشبك»بروش«على شكل نسر؛ معروض حاليًا في متحف اللوفر أبو ظبي».

هذا وسيقوم ماورو ماياني؛ سفير سان مارينو لدى دولة الإمارات ومفوضها العام لمعرض إكسبو 2020؛ خلال العرض التقديمي لجناحهم بالمعرض؛ بكشف النقاب عن الموضوع الرئيسي والعنوان الخاص بجناح سان مارينو في معرض إكسبو والذي سيكون ضمن أجنحة «منطقة الفرص»؛ حيث سيتم تخصيص الجناح ليمثل نسخة طبق الأصل من «كنز دومانيانو» الذي تم العثور عليه في سان مارينو في أواخر القرن الـتاسع عشر.

حيث تتواجد الآن أهم قطع الكنز - وهي عبارة عن مشبك «بروش» على شكل نسر- بمتحف «اللوفر أبوظبي». هذا في حين سيحكي الجناح أيضاً عن تاريخ البلاد وتقاليدها بالإضافة إلى نظامها الاقتصادي الحديث القائم على السياحة والشركات المبتكرة، كما سيتم الاحتفال باليوم الوطني لسان مارينو في معرض إكسبو 2020 في 10 ديسمبر 2021.

وجهة جاذبة

وقال ماورو ماياني؛ سفير سان مارينو لدى دولة الإمارات ومفوضها العام لمعرض إكسبو 2020: «نحن حريصون على تقديم بلادنا كوجهة جاذبة لمختلف أنواع المسافرين، حيث يمكن للسياح الاستمتاع بجولات السياحة الإيطالية الكلاسيكية، وحضور الفعاليات الثقافية والمهرجانات التي ننظمها بشكل رئيسي خلال أوقات الصيف، هذا مع اهتمامنا أيضاً بقطاع سياحة حفلات الزفاف.

وعلى جانب آخر، تعد سان مارينو أيضًا وجهة تسوّق مميزة من خلال ما تزخر به مدينتها القديمة من متاجر ومحلات تجارية بالإضافة إلى مركزها للتسوق الجديد تماماً»سان مارينو أوتليت إكسبرينس«؛ وهو واحد من أكبر مراكز بيع الأزياء الإيطالية في شمال إيطاليا، والذي سيتم افتتاحه في الـ24 من شهر يونيـو».

ويتواجد بمعرض «سوق السفر العربي» كلّ من هيئة السياحة في سان مارينو، جنباً إلى جنب مع ممثلي مركز «سان مارينو أوتليت إكسبرينس» ومنظمي الرحلات السياحية إلى سان مارينو «موندو إيماجيني» و «بوديوم تور أوبيراتور»؛ وذلك ضمن جناح الهيئة الوطنية الإيطالية للسياحة (ENIT)، في منصة العرض رقم EU2550.

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