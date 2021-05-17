كانديما المالديف تشارك في سوق السفر ببرنامج لضمان سلامة الضيوف

المصدر: دبي- البيان

أعلنت كانديما المالديف، الوجهة التي أعادت تعريف التجارب الترفيهية، عن مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي السنوي للعام 2021، في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) بدولة الإمارات.

ويسلط موضوع هذا العام بعنوان «واقع جديد للسفر والسياحة»، الضوء على أحدث التطورات المتعلقة بـ COVID-19 حول العالم، بما في ذلك اللقاحات والقيود الاجتماعية وقيود السفر والوضع الحالي للقطاع.

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقًا رئيسيًا لمنتجع كانديما المالديف، حيث يستمتع الآلاف من مسافري دول مجلس التعاون الخليجي بالسفر بدون تأشيرة إلى جزر المالديف كل عام. وبناء على ذلك، سيقوم الوفد المشارك من كانديما في سوق السفر العربي 2021، بالتركيز على التدابير التي تستجيب لاحتياجات الضيوف في الواقع الاجتماعي الجديد الذي أحدثه جائحة.COVID-19

وقال نيراج سيث، مدير الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة في منتجع كانديما المالديف: «نحن متحمسون للمشاركة في سوق السفر العربي 2021. لقد أعادت كانديما المالديف تعريف تجربة العملاء منذ إعادة افتتاحها في سبتمبر الماضي عبر برنامج K'OnGuard لضمان سلامة الضيوف والموظفين.

ونلتزم في منتجعنا الفاخر الذي يعيد تعريف مفاهيم الترفيه والسفر، بتوفير أفضل التجارب للمسافرين من العالم العربي، عبر خدمات الضيافة الممتازة التي يتوقعونها من أعضاء فريقنا المتفانين والموهوبين».

ويرحب المنتجع الفاخر الذي يتبني نمط الحياة الغني بالفعاليات، بالضيوف مرة أخرى في إطار حملة Lifestyle Reimagined، حيث تشمل الحملة مجموعة من عروض المأكولات والمشروبات الصحية التي توفرها مبادرة Fresh Labs، عبر مجموعة من المنتجات المالديفية المحلية من مزارع الجزيرة الخضراء الواقعة في كانديما والجزر المحيطة بها.

ويقدم المنتجع، المخصص لتعزيز التجارب الحيوية وأنماط الحياة الصحية عبر الرياضة والعافية، ويقدم المنتجع غابة أنشطة استوائية تضم BURN Fitness Centre Aqua Fun وKross Fit وTRX Suspension Training وPOUND® fit و Boxing وHIIT. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Aquaholics Watersports & Diving في المنتجع مجموعة رائعة من الأنشطة المائية التي يمكن للضيوف الاستمتاع بها.

تركز كانديما المالديف على رفاهية الضيوف وأعضاء الفريق والمجتمع، وتواصل العمل من أجل خلق بيئة ذات معايير عالية من التعقيم وممارسات التباعد الجسدي من خلال تحسين بروتوكولات الصحة والسلامة.

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