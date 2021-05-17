العربية للطيران تنطلق مباشرة إلى شرم الشيخ 29 يونيو

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إطلاق رحلاتها المباشرة من مطار الشارقة الدولي إلى شرم الشيخ، بدءاً من 29 يونيو 2021.

يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وشرم الشيخ عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وعلاوة على ذلك، توفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

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