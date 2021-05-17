3 شروط لسفر السعوديين إلى مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بياناً أوضحت فيه شروط سفر مواطني المملكة إلى جمهوري مصر العربية.

وقالت السفارة في بيانها، بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية، إنها تنبه على القادمين إلى مصر بأن هناك 3 شروط.

وذكرت السفارة أن هذه الشروط تشمل:

- أولا: دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارا أمريكيا (ما يعادل 100 ريال سعودي و400 جنيه مصري) عن كل شخص.

- ثانيا: أن يكون لدى المواطن تحليل «PCR» من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

- ثالثا: ألا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المملكة قررت رفع تعليق سفر مواطنيها إلى الخارج، والذي تم فرضه بسبب كورونا اعتبارا من 17 مايو.

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