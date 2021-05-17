أعداد زوار دبي تضاعفت 10 مرات خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أفادت إحصائيات حديثة، صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، بأن أعداد الزوار الدوليين في الإمارة تضاعفت 10 مرات من 40 ألف مسافر دولي في يوليو 2020 إلى 451 ألف مسافر دولي في مارس 2021.



وأظهرت الإحصائيات التي اطلعت عليها «البيان»، أن الإمارة استقبلت أكثر من 1.26 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاع عدد الحجوزات إلى الإمارة بواقع أربعة أضعاف خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى مارس 2021، بمعدل نمو وسطي 19% على أساس شهري.



وساهم التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في دبي في نمو نسبة الإشغال الفندقي من 34% في يوليو 2020 إلى 61% في مارس 2021.



وبحسب الإحصائيات، ارتفع عدد الغرف المؤجرة من 933 ألف غرفة في يوليو 2020 إلى 2.4 مليون غرفة في مارس 2021، وبمعدل نمو 12% على أساس شهري.





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وشكلت السياحة الداخلية مصدراً مهماً لقطاع السياحي في دبي، وكانت من العوامل الرئيسية لتحقيق الازدهار في قطاع الضيافة في الوقت الذي شهد فيه العالم قيوداً صارمة على السفر الدولي.



واستضافت دبي 3136 فعالية أعمال منذ سبتمبر 2020، والتي شهدت حضور 813 ألفاً و832 شخصاً.



وباتت دبي واحدة من أكثر الوجهات السياحية أمناً وسلامة، وساقت مثالاً بالسبق العالمي الذي حققته في مواجهة جائحة «كوفيد19»، إذ بادرت بتطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية السريعة المتبعة عالمياً، ووفرت أيضاً كافة الضمانات التي تكفل للزائرين الحماية الكاملة، أسوة بما توفره لسكانها من مواطنين ومقيمين. واستقبلت الإمارة أكثر من 5.5 ملايين سائح دولي خلال العام الماضي.

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