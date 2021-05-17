«سويس اير» تسعى لمعاودة تحقيق أرباح بدءاً من الصيف المقبل

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة سويس اير السويسرية للطيران اليوم أنها عازمة على معاودة تحقيق أرباح مرة أخرى بعد جائحة كورونا من الصيف المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة «زونتاجس تسايتونج» السويسرية الصادرة اليوم الأحد، قال الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية، ديتر فرانكس، إن هذا الهدف يتطلب وصول نسبة الطاقة التشغيلية إلى 50% مما كانت عليه في عام ما قبل الأزمة 2019.

وفي إعلانه عن البرنامج الشامل لشطب ما يصل إلى 650 وظيفة بدوام كامل، كان المدير المالي لسويس اير، ماركوس بينكرت، صرح مطلع الشهر الجاري بأن الشركة ستسجل خسائر في الربع الثاني من العام الحالي.

وتتوقع الشركة أن تصل طاقتها التشغيلية في الربع الثالث الذي سيشهد موسم الرحلات الصيفية المهم، إلى ما يتراوح من 50 إلى 55%.

ويتوقع الرئيس التنفيذي لسويس اير أن تغير الجائحة حركة الطيران بالنسبة للركاب على مدار فترة طويلة وذلك إلى جانب ما أحدثته أيضاً من تراجع الحجوز والرحلات الرسمية.

وقال بينكرت إنه يبدو أن «الكمامة سترافقنا بضع سنوات» مشيراً أيضاً إلى استمرار عمل شركات الطيران أيضاً بالقواعد المشددة سواء في الصعود إلى متن الطائرات أو في تنظيفها.

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