«الاتحاد» مستمرة في تعليق الرحلات إلى تل أبيب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «الاتحاد للطيران» استمرار تعليق رحلات المسافرين والشحن إلى تل أبيب.

وقالت إنه تم إلغاء الرحلة رقم EY598 من أبوظبي إلى تل أبيب والرحلة EY599 من تل أبيب إلى أبوظبي اللتين كان من المقرر تشغيلهما بعد غد الأربعاء، ويقوم طاقم عمل الشركة بمساعدة الضيوف المتأثرين من تعديل خطط سفرهم.

وأكدت الشركة الاستمرار في مراقبة الوضع والعمل مع السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن سلامة الضيوف وطاقم العمل تبقى في قمة أولوياتها، معربة عن أسفها لأي إزعاج جراء الإلغاء.

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