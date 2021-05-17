«الاتحاد للطيران» توزّع 10 آلاف جائزة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن توزيع 10 آلاف جائزة هذا الأسبوع خلال معرض سوق السفر العربي الذي يقام في الإمارات. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة بتوزيع 50 ألف جائزة وهدية خلال العام احتفالاً بالعيد الخمسين للدولة.

وسيدخل كل من يسجّل اسمه في حملة «UAE50» التي أطلقتها الاتحاد للطيران، تلقائياً في السحب. وتعتبر عملية التسجيل سهلة عبر صفحة etihad.com/‏UAE50 أو عبر منصة الاتحاد للطيران في معرض سوق السفر العربي.

وقالت فاطمة المهيري، رئيسة قسم المبيعات في الإمارات لدى الاتحاد للطيران: تشارك الاتحاد للطيران في معرض سوق السفر العربي لهذا العام، حيث يعتبر هذا الحدث مؤشراً مهماً على قدرة الإمارات على تنظيم الفعاليات بأمان. في هذه المناسبة واحتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، يسرّنا توزيع عدد هائل من الجوائز هذا الأسبوع وأنا أشجع الجميع على المشاركة في حملة UAE50.

وتتضمن الجوائز تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال، وما يصل إلى 50 ألف ميل من أميال برنامج ضيف الاتحاد لكل فائز وقسائم سفر مختلفة. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين على صفحة etihad.com وعلى شاشات عملاقة عند منصة الاتحاد في معرض سوق السفر العربي. كما سيتم التواصل مع الفائزين عبر البريد الإلكتروني خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما سيحصل زوار المعرض الذين يشاركون في لعبة «احزر واربح» مع الاتحاد للعطلات خلال المعرض على فرصة الفوز بإقامة فندقية لليلة واحدة في فندق حائز على تقييم 5-نجوم في أبوظبي.

ويمكن المشاركة مجاناً في الحملة من خلال تسجيل الاسم والبريد الإلكتروني. وطيلة فترة عام اليوبيل الذهبي، ستطلق الاتحاد للطيران مجموعة من النشاطات والمبادرات، من تسليط الضوء على إرث الوطن، إلى خلق أعمال فنية تخلد ذكرى المناسبة مع فنانين مختلفين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز