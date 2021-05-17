دور حاسم للسفر والسياحة في الانتعاش العالمي

المصدر: دبي - البيان

استعرض قادة صناعة السفر والسياحة البارزون من جميع أنحاء العالم النقاش على المسرح العالمي لمعرض سوق السفر العربي 2021، أضخم معرض للسياحة والسفر في المنطقة، حيث قاموا باستكشاف العوامل التي تؤدي إلى التعافي والانتعاش السريع للقطاع، كما تم تسليط الضوء على التطعيمات وتجزئة السوق والابتكارات في مجال التكنولوجيا وممرات السفر والتسويق وتنويع المنتجات كعوامل دافعة لتحقيق انتعاش كبير بحلول عام 2023.

مرونة

وقال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» مخاطباً الجمهور الحاضر خلال الجلسة الافتتاحية في المسرح العالمي لسوق السفر العربي: «لقد أظهرت دبي منذ بداية الجائحة مرونة ملحوظة في التعامل مع الوباء، حيث قامت باتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت المناسب واستخدام جميع البيانات المتاحة لنا كمدينة ذكية لاتخاذ القرارات وعودة الاقتصاد للانتعاش وفتحه من جديد قطاعاً وراء آخر بالتزامن مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير المناسبة في كل مرحلة، وهذا ما مكّن من التعافي التدريجي والسريع لصناعة للسفر والسياحة من جهة وسمح للمدينة بفتح حدودها أمام السفر المحلي والدولي من جهة أخرى».

هذا وكان من بين أبرز المتحدثين الآخرين في الجلسة كل من: الدكتور طالب الرفاعي، الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وسكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط بـ «أكسفورد إيكونوميكس» وثوييب محمد، العضو المنتدب لشركة جزر المالديف للتسويق والعلاقات العامة.

وفي مكان آخر على جدول الأعمال لفعالية المسرح العالمي لسوق السفر العربي، اجتمع وزراء السياحة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة من الخليج وجنوب أوروبا خلال جلسة «السياحة في مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد 19» لمناقشة الفرص الهائلة للسفر والسياحة والضيافة التي تقدمها العودة المحتملة لسياحة الترفيه الجماعية والسفر الطبي والتعليمي والفعاليات التجارية وما بعدها والتبادل والتعاون بين الثقافات.

منتدى السياحة الصيني

تبع ذلك انعقاد منتدى السياحة الصيني لسوق السفر العربي، الذي سلط الضوء على الأهمية المستمرة للصين كسوق مصدر رئيسي للعديد من الوجهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتركيز على العودة الوشيكة للسياحة الوافدة من الصين كوجهات بما في ذلك دبي التي باتت تعد من المدن الآمنة من «كوفيد 19» على مستوى العالم بسبب نجاح حملات التطعيم المحلية الخاصة بهم.

وفي الوقت نفسه، استمع المندوبون في مسرح ترافيل فورورد لسوق السفر العربي إلى نخبة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم وهم يناقشون الرؤى الرائدة في الصناعة حول دور التكنولوجيا في مستقبل السفر.

تسهيل التعافي

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في تسهيل تعافي وانتعاش السفر والسياحة العالمية من جديد، حيث تسلط المناقشات التي تجري في فعالية ترافيل فورورد لسوق السفر العربي الضوء على استعداد شركات السفر لمواجهة التطورات الجديدة للصناعة وتوفر بالوقت نفسه منتدى غنياً وقيّماً لتحديد التقنيات الجديدة والابتكارات الضرورية لاستعادة الثقة بالسفر».

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