عطلات فلاي دبي تحتفل بانطلاقتها السنوية الثالثة

المصدر: دبي - البيان

عززت عطلات فلاي دبي التزامها بالسفر السهل وبأسعار معقولة من خلال توفيرها لعملائها باقات العطلات الخاصة بهم بالإضافة إلى تنويع عروض منتجاتهم وتوسيع شبكة الشركاء.

جاء ذلك بمناسبة احتفال فلاي دبي، بالذكرى السنوية الثالثة لانطلاق قسم العطلات في سوق السفر العربي لهذا العام، وبالتزامن مع الذكرى السنوية.

ومنذ إطلاقها في عام 2018، أصبحت عطلات فلاي دبي على الإنترنت متجرًا شاملاً للعملاء لتصفح وحجز باقات عطلاتهم بما في ذلك رحلات الطيران والفنادق مع خيار إضافة خدمات إضافية. تقدم عطلات فلاي دبي الآن باقات بأسعار معقولة من 41 سوقًا مصدرًا عبر شبكة فلاي دبي ولديها أكثر من 500 فندق متعاقد عليه بشكل مباشر تتيح للعملاء للاختيار من بينها.

وقال سودهير سريدهاران ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: “نحن ندرك تمامًا أن طريقة سفر الناس قد تغيرت. مع تخفيف قيود السفر تدريجياً ، يمكننا أن نرى أن العملاء بدأوا في التخطيط لعطلاتهم مرة أخرى. واشار 66٪ من سكان الإمارات الذين شملهم الاستطلاع من قبلنا في فبراير إنهم من المرجح أن يسافروا قريبًا ، إما في الأشهر الثلاثة القادمة (41٪) أو في الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة (25٪) ، مما يشير إلى نية السفر خلال هذه الفترة. الصيف. أثبتت الوجهات على شبكاتنا مثل تبليسي في جورجيا وجزر المالديف وكولومبو في سريلانكا أنها تحظى بشعبية اضافة الى الدول التي انفتحت مؤخرًا على السياحة بما في ذلك ألبانيا وأرمينيا وصربيا".

واضاف "قد لا يكون السفر بهذه البساطة التي كانت عليه من قبل ، ولكن بعض المبادرات التي أطلقناها تشجع المزيد من الأشخاص على حجز باقات العطلات . نحن نقدم خيار تكييف تجربة السفر الخاصة بك لتناسب احتياجاتك وتشمل تأمين السفر وأي إضافات اخرى في حجز واحد. "إننا نشهد حجوزات يتم إجراؤها من عملاء ربما لم يفكروا في مزايا باقة العطلات من قبل".

عززت عطلات فلاي دبي عروضها من خلال التنوع في منتجات الحجوزات من خلال إتاحة الحجوزات للعملاء في اكثر من مدينة من خلال برنامج رحلات يجمع بين وجهات متعددة، وأيضاً إتاحة حجوزات العملاء للتوقف في دبي في طريقهم من أو إلى وجهتهم النهائية في فلاي دبي إلى جانب توفير حجوزات للعملاء في اتجاه واحد مما يمنحهم مرونة أكبر في حجز باقة العطلة في وجهتهم جنبًا إلى جنب مع رحلة باتجاه واحد على متن فلاي دبي، وتعزيز استخدام الحجز الحالي وحجز الفندق بما في ذلك خيار تحديد إلاقامة في فندق ضمن مدة الاقامة الإجمالية فقط.

وقال نيلسون ديسوزا ، نائب الرئيس للعطلات في فلاي دبي ، في الذكرى السنوية: "على مدى السنوات الثلاث الماضية ، قمنا بتوفير مجموعة واسعة من عروض الإقامات الفندقية ذات الأسعار التنافسية من خلال شراكاتنا مع هوتيل بيدز واكسبديا والتي تكمل تعاقدنا المباشر مع خيارات الفنادق. لقد دخلنا أيضًا في شراكة مع أكثر من 40 شركة متخصصة في إدارة الوجهات عبر شبكتنا لتوفير الفنادق والخدمات الأرضية في الوجهات الحالية بالإضافة إلى الوجهات الموسمية بما في ذلك باتومي وبودروم وتيفات وطرابزون. يمكن للمسافرين حجز باقات بأسعار معقولة من عطلات فلاي دبي ، سواء كانت مسافر في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية ، أو الإقامة في فندق خمس نجوم أو اختيار مبيت وإفطار مريح".

وتوفر عطلات فلاي دبي عرضا محدودا خلال الصيف احتفالاً بالذكرى السنوية الثالثة له. تبدأ الأسعار من 1057 درهمًا فقط للشخص وتشمل تذاكر ذهاب وعودة في الدرجة السياحية والإقامة في الفندق ووجبة الإفطار. وفق قاعدة المشاركة بالغرفة لشخصين وهي ومتاحة للحجز بحلول 30 مايو 2021.

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