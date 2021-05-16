«إكسبيرينس هب» تروج في سوق السفر العربي لجهوزية جزيرة ياس لاستقبال الزوار

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت «إكسبيرينس هب» التابعة لشركة «ميرال» - والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، عن مشاركتها في نسخة هذا العام من معرض سوق السفر العربي لتسليط الضوء على جهوزية معالم جزيرة ياس الحائزة العديد من الجوائز لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وتمثل الجزيرة إحدى الوجهات المفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم على اختلاف أعمارهم بفضل تطبيقها تدابير السلامة عالية المستوى، بالإضافة إلى مرافقها ومعالمها السياحية الجديدة، وباقات عروضها الصيفية المتميزة.

وقال ليام فندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب»: «يشكل معرض سوق السفر العربي فرصة مثالية بالنسبة لنا لاستعادة التواصل مع قطاع السفر مع عودة المعرض للانعقاد على أرض الواقع، وذلك بهدف تسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلناها استعداداً لإعادة افتتاح الأسواق العالمية».

وأضاف فندلي: «على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد - 19، استجابت فرق عملنا في مختلف أنحاء الجزيرة بشكل فوري لضمان الحفاظ على صحة وسلامة زوارنا وكوادرنا، ونفخر بأن الجزيرة قد أصبحت واحدة من أكثر الوجهات السياحية الآمنة على مستوى العالم.

واستناداً إلى ذلك، فقد مضينا قدماً في مشاريعنا الجديدة، ونجحنا في تطبيق معايير متقدمة في تنظيم واستضافة مجموعة من أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى. وستواصل جزيرة ياس مسيرة التقدم والتطور في الوقت الذي يحرز فيه العالم تقدماً في توزيع اللقاحات.

ونبذل جهوداً حثيثة لإعادة إنعاش قطاع السفر والسياحة، ويسرنا أن نساهم بشكل فاعل في دعم القطاع عبر توفير عروض متقدمة ستشكل عاملاً مهماً في استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم».

ونجحت جزيرة ياس، منذ بداية أزمة كوفيد - 19، بالعودة لاستقبال الزوار من السوق المحلية، وضمان صحة وسلامة سكان دولة الإمارات أثناء وجودهم في الوجهة.

وطبقت جزيرة ياس العديد من مبادرات السلامة مثل «برنامج ياس للصحة والسلامة»، الذي يتيح للزوار وصولاً مباشراً إلى فريق سفراء برنامج ياس للصحة والسلامة، والمكوّن من أفراد مدربين على الإجابة عن أسئلة الزوار حول تدابير الصحة والسلامة المعمول بها في مرافق الجزيرة، وترافق ذلك مع إطلاق منصة #معاً_في_ياس الرقمية، وهي محطة تجمع التجارب المليئة بالمرح بمسؤولية وأمان، والتي تتضمن توجيهات شاملة وواضحة حول تدابير السلامة المتبعة في الجزيرة.

وكذلك، كثفت جزيرة ياس جهودها الداعمة لبرنامج التطعيم الوطني في أبوظبي، إذ تم تطعيم 95% من كوادر العمل في مختلف أنحاء الجزيرة، بمن في ذلك العاملون في الوجهات والمعالم الترفيهية والفنادق والمطاعم والمتاجر، ما يضمن تعزيز ثقة الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم وتشجيعهم على العودة للسفر بشكل آمن.

وحصلت المدن الترفيهية والمعالم السياحية في جزيرة ياس على شهادة Go Safe من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشمل ذلك كلاً من عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي.

وتشكل هذه الشهادة واحدة من أصل 25 شهادة في مجال الصحة والسلامة حصلت عليها الجزيرة، والتي تشمل «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة في أغسطس 2020، لتكون بذلك أول وجهة سفر آمنة في أبوظبي تحصل على هذا الاعتراف الدولي.

وفي إطار مواصلة نموها وتوسيع نطاق عروضها، شهدت جزيرة ياس في شهر فبراير 2021 افتتاح فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، والذي يقع في مشروع ياس باي النابض بالحياة.

ويضم الفندق 525 غرفة، إلى جانب نادٍ شاطئي، ويوفر سهولة الوصول إلى العديد من أماكن الترفيه والحياة الليلية في الواجهة المائية، والتي تشمل الرصيف البحري الذي يتضمن 37 وجهة لتناول الطعام و19 متجراً للتسوق.

ويعد هيلتون أبوظبي جزيرة ياس جزءاً من استثمارات شركة ميرال التي تبلغ 4 مليارات درهم في مشروع ياس باي الذي يصل إجمالي استثماراته إلى 12 مليار درهم.

ويتألف المشروع من ثلاث مناطق تقام على مساحة 14 مليون قدم مربعة وتشمل الواجهة البحرية، في موقع الفندق؛ ومنطقة ذا ريزيدنسز؛ والمنطقة الإبداعية – ياس.

من ناحية ثانية، شهد عام 2020 احتفال عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الحائزة العديد من الجوائز، بمرور 10 أعوام على افتتاحها بإطلاق تجارب مليئة بالتشويق، والتي تشمل «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي»، إذ أصبح بإمكان الزوار التجول على السطح الأحمر المميز للمدينة الترفيهية والاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الرائعة في جزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة «المسار الانزلاقي» الجديدة والأولى من نوعها في عالم فيراري أبوظبي على جزيرة ياس، والتي ستتيح لعشاق المغامرات الانزلاق على المسار الذي يمر داخل حلقة أفعوانية طيران الأبطال.

وشهد العام أيضاً إقامة أول فعالية حية في حلبة الاتحاد أرينا الجديدة كلياً، والتي تُعد أكبر صالة داخلية متعددة الاستخدامات في المنطقة، إذ استضافت عدداً محدوداً من المشجعين لحضور منافسات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي.

وفي أعقاب النجاح اللافت الذي حققته، سيتم الإعلان عن مجموعة من الفعاليات الحية التي ستستضيفها في هذا العام، والتي تشمل عرضاً لفنان الكوميديا الارتجالية الشهير مايكل ماكنتاير يُقام في 16 يوليو المقبل.

ومع بداية فصل الصيف في دولة الإمارات، ستواصل جزيرة ياس تقديم تجاربها الاستثنائية المفعمة بالتشويق إلى زوارها بأسعار مناسبة من خلال باقات الإقامة واللعب، كما ستقوم بالإعلان عن مجموعة متميزة من العروض الخاصة بقطاع السفر.

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