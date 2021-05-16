المباحث العامة تباشر مهامها في مطارات السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ، أن المباحث العامة باشرت مهامها في مطارات المملكة للتأكد من سلامة وأمن الطائرات والركاب.

وأكدت في حسابها الرسمي على " تويتر " أنه ولضمان رحلة آمنة للمسافرين على متن الطائرة منذ اقلاعها حتى وصولها إلى وجهتها لمختلف دول العالم بسلام ، تباشر المديرية العامة للمباحث برئاسة أمن الدولة مهام أمن المطارات البالغ عددها 27 مطاراً في جميع مناطق المملكة .

وأوضحت رئاسة أمن الدولة أن المسافرون يمرون عبر مسار تفتيش الأمتعة والمتعلقات الشخصية للتأكد من عدم حملهم ما يهدد أمن وسلامة الطائرة والركاب.

وأكدت أنه يتم تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية على مدار الساعة بدقة واحترافية من قبل منسوبي أمن المطارات وفقاً للإجراءات والتعليمات الدولية المرعية في شؤون أمن الطيران المدني باستخدام أحدث الأجهزة والوسائل الفنية والتقنية ، ولا تقتصر مهام أمن المطارات على النقاط الامنية لتفتيش المسافرين فحسب ، بل يتم تفتيش الأمتعة الموزونة المشحونة بمخزن الطائرة والطرود البريدية وإرساليات بضائع الشحن الجوي للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة تهدد أمن وسلامة المسافرين.

وشددت رئاسة أمن الدولة على أن هناك مواد محضورة كلياً وهي : الأسلحة النارية والذخائر والسوائل والغازات الحارقة ، فيما يمنع داخل مقصورة الطائرة الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وما شابه الأسلحة والذخائر ، وتجاوز الكميات المسموح بها من السوائل .

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