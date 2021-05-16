«الاتحاد» تعلق رحلات تل أبيب و«فلاي دبي» تُعيد جدولتها

المصدر: (دبي - رامي سميح وعمرو عادل)

علقت «الاتحاد للطيران» مؤقتاً رحلات المسافرين والشحن إلى تل أبيب. وقال متحدث باسم الشركة لـ «البيان»: تم إلغاء الرحلة رقم EY598 من أبوظبي إلى تل أبيب والرحلة EY599 من تل أبيب إلى أبوظبي اللتين كان من المقرر تشغيلهما 16 مايو الجاري، فيما يقوم طاقم عمل الشركة بمساعدة الضيوف المتأثرين في تعديل خطط سفرهم.

وتابع: تستمر «الاتحاد» في مراقبة الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.من جهتها، أعلنت «فلاي دبي»، إعادة جدولة رحلاتها إلى تل أبيب حسب الطلب. وقال متحدث باسم الشركة لـ «البيان»: «قمنا بإعادة جدولة رحلاتنا إلى تل أبيب من خلال ضم بعضها بسبب تراجع الطلب». وأضاف: «تشغل الناقلة حالياَ ما يصل إلى 3 رحلات يومية بين مطار دبي الدولي ومطار تل أبيب بن غوريون الدولي».

ووفقا لموقع «فلاي دبي» الشبكي، فإن الناقلة لديها 3 رحلات يومية وهي متوفرة للحجز على الموقع الالكتروني، لكن تشغيلها سيكون وفقاً للطلب. وتم دمج الرحلات من أربعة إلى رحلتان اليوم الأحد نظراً لتراجع الطلب.

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