متعاملو «فلاي دبي» مستعدون للسفر خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

أظهر استطلاع حديث أجرته «فلاي دبي»، أن هناك أعداداً متزايدة من المسافرين ينتظرون الصيف للسفر. ويركز استطلاع أجرته الناقلة فبراير الماضي، شمل 2800 مسافر، على قياس ملاحظات الركاب بشأن خطط سفرهم وتجربتهم أثناء السفر مع «فلاي دبي».

ووفقًا للاستطلاع، قال 66% من المسافرين من سكان الإمارات الذين شملهم الاستطلاع، إنهم من المرجح أن يسافروا قريباً، إما في الأشهر الثلاثة المقبلة (41%) أو في الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة (25%)، ما يشير إلى نية السفر خلال الصيف.

وعند سؤالهم عن أسباب تأجيل السفر، قال 40% ممن شملهم الاستطلاع، إن القيود التي تعترض السفر مثل الحجر الصحي عند العودة إلى الوطن والقيود الأخرى على السفر كانت من العوامل التي أدت إلى تأخير خطط سفرهم. وبيّن 48% منهم أن إغلاق الحدود كان عاملاً حاسماً في التخطيط لرحلاتهم.

أهمية

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»: «ملاحظات متعاملينا مهمة للغاية بالنسبة لنا، وأود أن أشكر كل من خصص الوقت لمشاركة أفكارهم معنا. إذ يسعدنا أن نرى أن المسافرين يعتزمون السفر خلال فصل الصيف، فدبي أخذت زمام المبادرة في إعادة فتح قطاع السياحة، ما يدل على أن السفر آمن وممكن.

ومع اكتساب برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم زخماً، نعتقد أن المزيد من الركاب سيتخذون قرار السفر والاستمتاع بعطلة صيفية مستحقة». وألقى الاستطلاع الضوء على ثقة الركاب في إجراءات السلامة الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد 19» من «فلاي دبي».

ومن خلال تجربة سفرهم مع الناقلة، شعر 91% أن طاقم «فلاي دبي» ملتزم بسياسات معدات الحماية الشخصية أثناء رحلتهم، وأكد 88% أن موظفي المطار، سواء في المغادرة أو الوصول، اتبعوا الإجراءات.

وشعر 88% منهم أن نظافة الطائرات كانت ذات أهمية قصوى، و73% كانوا يشعرون بثقة أكبر بسبب ارتداء الأقنعة طوال الرحلة. كما أعربوا عن تقديرهم لأهمية الحد من الحركة حول المقصورة أثناء الرحلة (69%).

تغييرات

وقال مايك إيفانز، نائب الرئيس الأعلى لتجربة المتعاملين والعلامة التجارية والاتصالات في «فلاي دبي»:«في وقت مبكر من الجائحة، رأينا القطاع يتحد معاً لإجراء التغييرات اللازمة للحد من انتشار «كوفيد 19». فهذه الإجراءات الملموسة تمنح الناس الثقة عند السفر، ومن المفيد أن نرى ذلك ينعكس في ملاحظاتهم.

إذ أعادت الناقلة تصميم رحلات ركابها لحماية الجميع، فأقمنا شراكة مع مسافرينا وأنشأنا بيئة تسمح بالسفر المسؤول». تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع «فلاي دبي» لتمكين السفر في بيئة آمنة، تقلل من اتصال الطاقم والركاب، وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. إذ توفر الناقلة تأمين سفر متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد «كوفيد 19»؛ لمنح المسافرين قدراً أكبر من راحة البال عند السفر.

80 وجهة

ومن المتوقع أن تصل شبكة «فلاي دبي» خلال الصيف إلى 80 وجهة في 45 دولة، توفر للمسافرين وجهات ترفيهية شعبية. كما توفر الناقلة للمسافرين فرصة استكشاف مجموعة من المدن الغنية بالثقافة والتراث والأنشطة مثل باتومي وبودروم وكولومبو ومالي وتبليسي وطرابزون وتيرانا وتيفات. فيما يوفر قسم العطلات من «فلاي دبي»، باقات عطلات جذابة تناسب جميع الميزانيات عبر عملية حجز واحدة.

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