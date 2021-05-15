«نيرفانا» تعلن في سوق السفر العربي زيادة عملياتها في الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة نيرفانا القابضة وهي الرائدة في إدارة السفر والسياحة في الإمارات، عن مشاركتها في سوق السفر العربي 2021. ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة ورؤية نيرفانا القابضة لزيادة عملياتها من دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى العالم. تتكون شركة نيرفانا القابضة من 4 كيانات هي نيرفانا للسفر والسياحة ونيرفانا حول العالم ونيرفانا تورز والخدمات اللوجستية ونيرفانا العالمية للسفر.

قال علاء العلي – الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا القابضة: «نحن فخورون بالمشاركة في مثل هذا الحدث العالمي المرموق. تعد سوق السفر العربي أفضل مناسبة لتقديم خدماتنا الجديدة والتي ستغطي جميع الخدمات والاحتياجات المتعلقة بالسفر والسياحة في جميع أنحاء العالم. ونحن واثقون من أن خدماتنا ستضيف قيمة وتنشط صناعة السفر والسياحة».

وأضاف: «إن العمل في صناعة السفر والسياحة منذ عام 2007 منحنا المزيد من الخبرة والمعرفة والفهم لهذه الصناعة الحيوية. إن خدماتنا المتطورة مخططة بشكل جيد بناء على حاجة عملائنا محلياً ودولياً، وهي مصممة خصيصاً لدعم عملياتهم وزيادة عروضهم».

تأسست شركة نيرفانا القابضة في يناير 2021 كجزء من التطوير في مجال السفر والسياحة بما في ذلك جميع الخدمات ذات الصلة من السفر والسياحة حتى الفعاليات وإدارة المشاريع، على الصعيدين الوطني والدولي. وقد تطورت الشركة إلى شركة عالمية لإدارة السفر والسياحة منذ إنشائها في أوائل هذا العام. وقد اتبعت الشركة مؤخراً خطة توسع من خلال تعزيز عملياتها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والهند والأردن وفلسطين.

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