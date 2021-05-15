«حرة عجمان» تروّج مقوماتها وجهةٍ مُفضَّلة للشركات والاستثمارات في سوق السفر العربي

المصدر: عجمان – البيان

أعلنت «منطقة عجمان الحرة» مشاركتها في نسخة 2021 من معرض «سوق السفر العربي»، في إطار حرصها على تعزيز استقطاب الاستثمارات إلى الإمارة، وستنضم «منطقة عجمان الحرة» إلى جناح «دائرة التنمية السياحية بعجمان» في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وتسعى المنطقة الحرة إلى تسليط الضوء على مقوماتها المتميزة كوجهةٍ مُفضَّلة للشركات والاستثمارات، واستعراض أبرز التجمعات التجارية المحلية مثل «مركز الأعمال في الزوراء» و«السوق الصيني»، وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهةٍ رائدة للسياحة والأعمال.

وخلال مشاركتها في هذا الحدث المُرتقب، ستقوم المنطقة الحرة بالإضاءة على الدور المحوري للقطاع السياحي في زيادة نمو مُختلف القطاعات الأخرى وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية دولة الإمارات وعجمان. كما ستناقش «منطقة عجمان الحرة» عدداً من مبادراتها في إطار خطتها الخَمسية للأعوام (2021 – 2025)، فضلاً عن إتاحة باقاتٍ تحفيزية حصرية للشركات المتواجدة في المعرض والراغبة بإطلاق عملياتها ضمن المنطقة الحرة.

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: «يسرنا مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع «دائرة التنمية السياحية بعجمان» والتعاون معها في تحقيق رؤيتها الرامية لزيادة نمو الأنشطة السياحية في الإمارة، ولنساهم معاً في ترسيخ مكانة عجمان كوجهةٍ رائدة للأعمال والسياحة. وسنمضي قُدُماً في إتاحة خياراتٍ أوسع للشركاء وتوفير بيئة مثالية للأعمال في عجمان».

وأضاف السويدي: «تمتاز منطقة عجمان الحرة بقدرتها على توفير كل سُبُل الدعم لشركات السياحة والسفر والضيافة بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها، حيث تتمتع المنطقة الحرة بموقعٍ استراتيجي مهم وبنية تحتية متطورة تستوفي متطلبات مُختلف الأنشطة التجارية، إلى جانب الخدمات ذات القيمة المضافة، والمنصات الرقمية الحديثة التي تقدم ما يزيد على 150 من الخدمات الأساسية».

كما أشاد السويدي بالشركاء الاستراتيجيين للمنطقة الحرة في مجالات الخدمات السياحية والفُندقية، ومن ضمنهم فندق «ويندام غاردن»؛ ومنتجع «سراي عجمان»؛ وفندق «فيرمونت عجمان»؛ وفندق «باهي قصر عجمان» وفندق «راديسون بلو».

وتحتضن المنطقة الحرة العديد من شركات السياحة، إلى جانب شركاتٍ أخرى ترتبط أنشطتها وخدماتها بالقطاع السياحي بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، مثل الشركات المتخصصة في مجالات الفن والثقافة والضيافة والسفر وإدارة الفعاليات. وتتفرد المنطقة الحرة ببنيتها التحتية الحديثة ومرافقها المتطورة التي توفر كل أدوات النجاح لشركات السياحة، بما في ذلك مكاتب ومقرات الأعمال؛ والمستودعات الصناعية؛ والأراضي والمساحات التجارية؛ والوحدات السكنية؛ ومركزٍ تجاري لمبيعات التجزئة.

ويقام معرض «سوق السفر العربي» للعام الثامن والعشرين. وستشهد نسخة هذا العام تنظيم المعرض وفق النمط الهجين، الأمر الذي سيتيح آفاقاً أوسع لاستكشاف المزيد من الفرص ضمن المشهد السياحي في منطقة الشرق الأوسط. وستقوم أبرز الوجهات السياحية العالمية بعرض مقوماتها وميزاتها خلال هذا الحدث الذي يستمر لأربعة أيام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز