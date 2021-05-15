استطلاع: مسافرو "فلاي دبي" مستعدون للسفر هذا الصيف

المصدر: دبى - البيان

يشير استطلاع حديث أجرته "فلاي دبي"، أن هناك اعداد متزايدة من المسافرين ينتظرون الصيف للسفر.

ويركز الاستطلاع الذي اجرته الناقلة خلال فبراير الماضي وشمل 2800 مسافر على قياس ملاحظات الركاب بشأن خطط سفرهم وتجربتهم أثناء السفر مع فلاي دبي.



ووفقًا للاستطلاع، قال 66٪ من المسافرين من سكان الإمارات الذين شملهم الاستطلاع أنهم من المرجح أن يسافروا قريبًا، إما في الأشهر الثلاثة القادمة (41٪) أو في الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة (25٪) ، مما يشير إلى نية السفر خلال الصيف. وعند سؤالهم عن أسباب تأجيل السفر ، قال 40٪ ممن شملهم الاستطلاع إن القيود التي تعترض السفر مثل الحجر الصحي عند العودة إلى الوطن والقيود الاخرى على السفر كانت من العوامل التي أدت إلى تأخير خطط سفرهم. واشار 48٪ منهم إن إغلاق الحدود كان أيضًا عاملاً حاسمًا في التخطيط لرحلتهم المقبلة.

وتعليقًا على نتائج الاستطلاع ، قال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "ملاحظات عملائنا مهمة للغاية بالنسبة لنا في فلاي دبي ، وأود أن أشكر كل من خصص الوقت لمشاركة أفكارهم معنا. يسعدنا أن نرى أن المسافرين يعتزمون السفر خلال فصل الصيف. أخذت دبي زمام المبادرة في إعادة فتح قطاع السياحة مما يدل على أن السفر آمن وممكن. مع اكتساب برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم زخمًا ، نعتقد أن المزيد من الركاب سيتخذون قرار السفر والاستمتاع بعطلة صيفية مستحقة".

من المتوقع أن تصل شبكة فلاي دبي خلال هذا الصيف إلى 80 وجهة في 45 دولة حول العالم وتوفر للمسافرين مجموعة متنوعة من الوجهات الترفيهية الشعبية التي تعكس تنوع شبكتها. للراغبين في الحصول على قسط من الراحة ، توفر فلاي دبي للمسافرين فرصة استكشاف مجموعة من المدن الغنية بالثقافة والتراث والأنشطة مثل باتومي وبودروم وكولومبو ومالي وتبليسي وطرابزون وتيرانا وتيفات. كما يوفر قسم العطلات من فلاي دبي ، مجموعة من باقات العطلات الجذابة المصممة خصيصًا عبر شبكة فلاي دبي لتناسب جميع الميزانيات من خلال عملية حجز واحدة.

كما القى الاستطلاع الضوء على ثقة الركاب في إجراءات السلامة الاحترازية الخاصة بفيروس كوفيد -19 من فلاي دبي. ومن خلال تجربة سفرهم مع فلاي دبي شعر 91٪ أن طاقم فلاي دبي ملتزم بسياسات معدات الحماية الشخصية (PPE) أثناء رحلتهم.

فيما أكد 88٪ على أن موظفي المطار، سواء في مطار المغادرة أو مطار الوصول، اتبعوا الإجراءات. علاوة على ذلك، شعر 88٪ من الركاب أن نظافة الطائرات كانت ذات أهمية قصوى وهناك 73٪ من الركاب كانوا يشعرون بثقة أكبر بسبب ارتداء الأقنعة طوال رحلة المسافرين. كما أعربوا عن تقديرهم لأهمية الحد من الحركة حول المقصورة أثناء الرحلة ( 69%).



ومن جهته قال مايك ايفانز نائب الرئيس الاعلى لتجربة العملاء والعلامة التجارية والاتصالات في فلاي دبي :"في وقت مبكر من الجائحة ، رأينا القطاع يتحد معًا لإجراء التغييرات اللازمة للحد من انتشار كوفيد-19 . هذه الإجراءات الملموسة تمنح الناس الثقة وراحة البال التي يحتاجون إليها عند السفر ، ومن المفيد أن نرى ذلك ينعكس في ملاحظاتهم. أعادت فلاي دبي تصميم رحلة ركابها لحماية الجميع. لقد أقمنا شراكة مع مسافرينا ومن خلال العمل معًا أنشأنا بيئة تسمح بالسفر المسؤول".

وتم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. توفر فلاي دبي تأمين سفر متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد كوفيد -19 لمنح المسافرين قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز