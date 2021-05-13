تايلاند تشارك في سوق السفر العربي مايو الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت هيئة السياحة التايلاندية مشاركتها في سوق السفر العربي 2021، بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها تايلاند لضمان أمن وسلامة المسافرين من المنطقة، وتوضيح أهم التحديثات المعمول بها أمام شركاء السفر تزامناً مع إعادة تنشيط قطاع السياحة واستقبال السياح من جديد. وتقام النسخة 28 من سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي من الأحد 16 مايو إلى الأربعاء 19 مايو.

وقبل أزمة كوفيد 19، اعتادت تايلاند استقبال أكثر من 39 مليون سائح سنوياً، منهم 550 ألف سائح من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعملت تايلاند منذ بداية الأزمة وإغلاق الحدود على وضع خطط لإعادة استقبال السياح دون الحاجة لخضوعهم لفترة حجر صحي. وتهدف المملكة للترحيب بالمسافرين الحاصلين على اللقاح في بوكيت خلال الربع الثالث، حيث أعلنت مؤخراً عن إطلاق برنامج تطعيم يستهدف 70% من سكان المدينة.

وقال بيتشايا سان سنجن، مدير هيئة السياحة التايلاندية في دبي والشرق الأوسط: رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها أزمة كوفيد 19، اتخذت تايلاند خطوات كبيرة لضمان أمن وسلامة السياح من منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تعريف مختلف شركائنا بالتدابير الجديدة التي نعتمدها خلال مشاركتنا في سوق السفر الذي يعدّ منصةً مثالية للتفاعل مع الجهات المعنية، وإقامة علاقات جديدة والترويج للسياحة في تايلاند أمام الشركاء والمسافرين المحتملين في المنطقة«.

وتعاونت هيئة السياحة التايلاندية مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتقديم شهادة»إدارة الصحة والسلامة في تايلاند المذهلة" التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير قطاع السياحة في البلاد وتعزيز الثقة بين السياح بمن فيهم الزوار من الشرق الأوسط. ومنذ إطلاق الشهادة، نجحت 8 آلاف شركة باجتياز التقييم ونيل الشهادة. وتم اعتماد البرنامج تماشياً مع ختم السفر الآمن الذي أصدره المجلس العالمي للسفر والسياحة والذي يتضمن بروتوكولات موحدة للصحة والنظافة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز